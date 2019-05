No pudo hacer nada: Drew McIntyre, Elias y Shane McMahon le dieron una gran paliza a Roman Reigns en RAW [VIDEO]

Aunque Roman Reigns es parte de SmackDown Live, estuvo presente en Monday Night Raw. Sin embargo, su estancia no fue la mejor. Tuvo una pelea contra Drew McIntyre y ganó, pero por descalificación. No fue la victoria que esperaba.

El 'Perro Mayor' le aplicó una lanza al escocés y lo cubrió, pero apareció Shane McMahon para atracarlo. Al ver esto, el árbitro del combate decidió darle la victoria a Reigns. Sin embargo, seguía recibiendo golpes.

Luego, ingresó Elias y también atacó al exmiembro de The Shield. Para suerte de Roman, apareció The Miz con una silla y se fue directo contra el hijo de Vince. Este no quiso enfrentarlo y se fue corriendo entre el público.

En tanto, Elias levantó a Roman y Drew McIntyre le aplicó su llave favorita, el 'Claymore'. El escocés se quedó parado en medio del ring junto con Elias, mientras el 'Perro Mayor' permaneció tirado en el cuadrilátero.

