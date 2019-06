Misterio revelado: ¿cómo surgió el nombre 'Stone Cold' de Steve Austin en la WWE?

'Stone Cold' Steve Austin puede estar alejado de la lucha libre, pero nadie olvidará lo que hizo en la WWE , sobre todo en la Era Attitude. Sus peleas fueron memorables, pero siempre hubo una incógnita alrededor de su personaje: su nombre.

¿De dónde surgió el nombre de 'Stone Cold'? Esta interrogante ya se reveló y lo hizo el propio Steve Austin. Recientemente, el luchador fue entrevistado por el podcast de Dale Earnhardt Jr. y habló sobre ese tema.

La leyenda de la lucha libre contó que se reunió con Vince McMahon y notó que el 'Jefe' no tenía ningún interés en él como superestrella. "Me trajeron a la empresa para ser lo que se conoce como 'El mecánico', aquel sujeto que es hábil en el ring y puede tener buenos encuentros con cualquiera. Sabía que no tendría futuro con el personaje de The Ringmaster", relató Steve Austin.



Se acordó, entonces, que había visto un show en HBO sobre un asesino en serie llamado Richard Kuklinski y que era conocido como Ice Man debido a su frialdad. Para su mala suerte, ya había un luchador con ese nombre, así que empezó a buscar otros. Recibió algunas sugerencias de la WWE como Otto Von Ruthless, Fang McFrost e Ice Dagger. Ninguno le gustó. Todos le parecían "horribles".



"Mi esposa de aquel entonces era de Inglaterra y teníamos la costumbre de tomar el té juntos. Cuando me lo servía, siempre me decía: "Tómalo antes de que se ponga frío (Drink it before it gets stone cold). Y fue ella misma quien después me dijo: 'Ese es tu nombre Stone Cold Steve Austin'". Así nació una superestrella.



