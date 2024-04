¿Piensas perderte el evento más importante de la lucha libre? Este sábado 7 y domingo 8 de abril se realizará Wrestlemania 40, una edición que promete ser de las mejores que haya realizado la WWE este siglo y con un evento estelar que se ha venido cocinando por un año entero: Roman Reigns vs. Cody Rhodes. El ‘Sueño Americano’ quiere conquistar el título indiscutido del mundo de Reigns, que no será nada fácil después de 4 años de reinado. Además, en la noche 1 tenemos el regreso de The Rock, luchando junto a Reigns en un duelo en parejas ante Rhodes y Seth Rollins.

Cabe destacar que todos los cinturones serán puestos en juego tanto en el Día 1 como en el Día 2, siendo el otro evento importante el de Seth Rollins (campeón) ante Drew McIntyre por el título mundial de la WWE. Aquí te contamos los horarios y canales de transmisión.

¿Cuándo es Wrestlemania 40?

Wrestlemania 40 se desarrollará en dos días, tal y como ha venido ocurriendo desde la edición 2020 en Wrestlemania 36 de la pandemia. Por ello, Wrestlemania XL va a realizarse el sábado 7 y el domingo 8 de abril desde el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania, donde se esperan a más de 65 mil fanáticos en ambas noches.

¿A qué hora ver Wrestlemania 40?

La edición 40 del Wrestlemania, el evento más importante en la historia de la lucha libre, se va a realizar el sábado 7 y domingo 8 de abril desde las 7:00 p.m. (ET) o 5:00 p.m. Centro de México. Recuerda que desde una hora antes podrás empezar a ver el kickoff del evento.

¿En qué canales ver Wrestlemania 40?

La transmisión de Wrestlemania 40 va por WWE Network, Fox Sports Premium y Star Plus, siendo estas las únicas plataformas de TV que van a pasar el mayor evento de la lucha libre, un momento imperdible y que promete ser de los mejores PPV’s de los últimos tiempos.

The Rock y Roman Reigns se unen contra Cody Rhodes y Seth Rollins. (WWE Corp)

Cartelera Día 1 de Wrestlemania 40

Campeonato Mundial Femenino: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch.

Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch. Ladder Match por el Campeonato Indiscutible en Parejas de WWE: The Judgment Day (Damian Priest & Finn Bálor) (c) vs. DIY (Johnny Gargano & Tommaso Ciampa) vs. The Awesome Truth (The Miz & R-Truth) vs. The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Austin Theory & Grayson Waller vs. New Catch Republic (Pete Dunne & Tyler Bate).

The Judgment Day (Damian Priest & Finn Bálor) (c) vs. DIY (Johnny Gargano & Tommaso Ciampa) vs. The Awesome Truth (The Miz & R-Truth) vs. The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Austin Theory & Grayson Waller vs. New Catch Republic (Pete Dunne & Tyler Bate). Latino World Order (Rey Mysterio & Dragon Lee) vs. Santos Escobar & Dominik Mysterio.

Jey Uso vs. Jimmy Uso.

Bianca Belair, Jade Cargill & Naomi vs. Damage CTRL (Asuka, Dakota Kai & Kairi Sane).

Campeonato Intercontinental: Gunther (c) vs. Sami Zayn.

Gunther (c) vs. Sami Zayn. The Bloodline (Roman Reigns & The Rock) vs. Cody Rhodes & Seth «Freakin» Rollins. La condición en este combate: si The Bloodline gana, la lucha de Roman Reigns vs. Cody Rhodes del Día 2 será un “Bloodline Tribal Rules”, mientras que si Cody y Seth ganan, The Bloodline no podrá intervenir.

Cartelera Día 2 de Wrestlemania 40

Campeonato Mundial de Peso Pesado: Seth «Freakin» Rollins (c) vs. Drew McIntyre.

Seth «Freakin» Rollins (c) vs. Drew McIntyre. Philadelphia Street Fight: The Pride (Bobby Lashley, Angelo Dawkins & Montez Ford) (con B-Fab) vs. The Final Testament (Karrion Kross, Akam & Rezar) (con Scarlett & Paul Ellering).

The Pride (Bobby Lashley, Angelo Dawkins & Montez Ford) (con B-Fab) vs. The Final Testament (Karrion Kross, Akam & Rezar) (con Scarlett & Paul Ellering). LA Knight vs. AJ Styles.

Campeonato de los Estados Unidos: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton.

Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton. Campeonato Femenino de WWE: Iyo Sky (c) vs. Bayley.

Iyo Sky (c) vs. Bayley. Campeonato Universal Indiscutible de WWE: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes.