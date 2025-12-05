Los Juegos Bolivarianos 2025, que deberían servir como vitrina deportiva para Lima y Ayacucho, vienen atravesando días de fuerte controversia, especialmente tras la revelación de que la llamada “Casa Perú”, presentada como un espacio de diplomacia deportiva, habría costado 3.5 millones de soles pese a que solo se trató de una decoración en la sede del Comité Olímpico Peruano. La Contraloría llegó hasta el lugar para iniciar una inspección en medio de dudas, denuncias y reclamos de los propios deportistas, mientras voces del deporte nacional, como la de Cecilia Tait, exigen explicaciones directas al presidente del COP, Renzo Manyari. Todo esto ha encendido aún más un debate que venía creciendo desde hace semanas.

La visita de la Contraloría al edificio del COP se dio luego de que se conociera que el IPD aprobó una contratación directa para la realización de la “Casa Perú”, argumentando desabastecimiento. El contrato, firmado con la empresa CT Eventos EIRL, generó sorpresa debido a que la compañía solía manejar servicios mucho menores y pasó de contratos de menos de 40 mil soles a uno de varios millones en cuestión de semanas. Para el organismo de control, ese solo hecho ameritaba una revisión inmediata.

De acuerdo con lo difundido, el proyecto debía incluir un espacio adaptado para recibir delegaciones, proporcionar servicios logísticos y representar la identidad cultural del país. Sin embargo, lo encontrado fueron decoraciones simples como pompones, manteles, entre otros, además de una sala con refrigerios para visitantes y prensa. Nada nuevo fue construido y, en la práctica, el edificio del COP solo recibió ambientación superficial, lo que encendió aún más las críticas sobre el destino real del presupuesto asignado.

Mientras esta situación se hacía pública, varias delegaciones participantes denunciaron problemas logísticos relacionados a hospedajes, alimentación y planificación. Las quejas, sumadas a imágenes difundidas por periodistas que mostraban la modestia de la llamada “Casa Perú”, avivaron la discusión sobre el manejo de fondos y la falta de previsión en el evento.

