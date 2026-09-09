El tenista peruano Gonzalo Bueno encendió las alarmas en el equipo nacional a tan solo una semana del inicio de la Copa Davis, tras verse obligado a abandonar el Challenger de Sevilla en España. La segunda raqueta del combinado peruano no se presentó a su compromiso correspondiente a la segunda ronda de este certamen frente al local Jaume Munar, una decisión sorpresiva pero reportada en un imprevisto problema médico que truncó su continuidad en el torneo europeo.

Posteriormente, la propia organización del torneo andaluz aclaró el motivo de su baja, informando que Bueno presentaba una severa molestia en la zona baja de la espalda. Esta dolencia en la región lumbar le impedía desenvolverse con normalidad en la cancha, por lo que el cuerpo médico y el jugador optaron por no arriesgar la zona afectada y retirarse antes de su partido por la ronda dos.

Esta noticia ha generado enorme preocupación en el entorno del equipo peruano de tenis, donde Gonzalo Bueno ostenta el rol de segundo singlista. No obstante, se mantiene la esperanza de que la molestia no revista mayor gravedad. El objetivo principal es preservar su físico de cara a la trascendental serie frente a Paraguay por la Copa Davis, programada para disputarse los días 18 y 19 de septiembre en las instalaciones del Jockey Club del Perú.

En caso de que el proceso de recuperación no evolucione de manera favorable y Bueno quede descartado o tenga que descansar algún día, el capitán del equipo peruano Luis Horna deberá reestructurar su nómina. Bajo esa eventualidad, Juan Pablo Varillas asoma como la principal alternativa para asumir la responsabilidad como el segundo singlista nacional, aportando su recorrido y jerarquía en un gran momento: acaba de volver al top 200 del ránking mundial.

El sorpresivo retiro de Bueno resulta aún más amargo considerando el nivel que venía mostrando en suelo español. El trujillano había firmado un sensacional debut en el Challenger de Sevilla al concretar una vibrante remontada sobre el español Carlos Sánchez Jover, a quien derrotó con parciales de 0-6, 6-4 y 6-4 tras sobreponerse a un arranque adverso.

Por lo pronto, tanto Luis Horna como los aficionados del tenis aguardan con expectativa la evolución y pronta llegada de Gonzalo Bueno al país. La presencia de ‘Gonzaletero’ resulta crucial para las aspiraciones de Perú ante el combinado paraguayo, que vendrá al Perú con Daniel Vallejo, consolidado top 100 y la primera raqueta del elenco guaraní.

Perú se alista para la Copa Davis ante Paraguay en el Jockey Club de Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo y a qué hora se juega el Perú vs. Paraguay por Copa Davis?

Los partidos de esta serie entre Perú y Paraguay, a disputarse luego de buen tiempo en el Jockey Club del Perú, están programados para el viernes 18 y sábado 19 de febrero con horario por confirmar.

¿Dónde ver el Perú vs. Paraguay por Copa Davis?

Todos los partidos de este enfrentamiento, tanto de singles como de dobles, se verá en exclusiva a través de TV Perú. Además, todas las incidencias de la serie estarán en la web de Depor, con la más completa información.

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