Rafael Guzmán empieza a dar sus primeros pasos oficiales en el fútbol europeo. El defensor peruano, formado en las divisiones menores de Universitario de Deportes, debutó el último martes con el Real Betis en la UEFA Youth League, una de las principales competencias juveniles del continente. El zaguero ingresó en el segundo tiempo del empate 0-0 frente al Lille, por la primera jornada del certamen, y así comenzó a escribir una nueva página en su carrera luego de concretar su llegada al fútbol español a inicios de este 2026.

El partido se disputó en el Domaine de Luchin, en Francia, y Guzmán comenzó entre los suplentes del conjunto dirigido por Carlos Geraldo. El técnico del cuadro verdiblanco decidió mandarlo al campo a los 63 minutos, cuando buscaba reforzar su bloque defensivo ante una reacción del Lille. El peruano reemplazó a Marco Carbonero y tuvo poco más de media hora para sumar sus primeros minutos oficiales en la UEFA Youth League.

Incluso estuvo cerca de convertirse en protagonista en ataque. En una pelota detenida, Guzmán aprovechó su estatura para incorporarse al área e intentó conectar de cabeza un centro enviado por sus compañeros. El remate pasó cerca de terminar en gol, aunque finalmente el marcador no se movió. El 0-0 dejó al Betis con la sensación de haber podido conseguir un resultado mejor, pues generó varias ocasiones durante el encuentro.

Este estreno tiene un significado especial para el defensor de 18 años, considerando que su llegada al fútbol español se produjo apenas a comienzos de año. Rafael Guzmán fue transferido por Universitario al Real Betis y firmó un vínculo que lo une con la institución española hasta mediados de 2028. Además, el club crema conservó el 30% de su pase ante una eventual venta futura, una condición que le permite a la ‘U’ mantener participación económica en el crecimiento de uno de sus jóvenes talentos.

El camino de ‘Rafa’ comenzó varios años antes en las canteras de Universitario. El área de scouting del club identificó sus condiciones y, después de su evolución en las categorías formativas, el defensor firmó su primer contrato profesional en agosto de 2024. Paralelamente, fue avanzando por las selecciones juveniles del Perú, donde tuvo presencia en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20, acumulando experiencias que terminaron siendo importantes para su desarrollo.

Rafael Guzmán firmó su primer contrato profesional con Universitario en el 2024. (Foto: Universitario)

Su progresión también le permitió acercarse al primer equipo de la ‘U’. De hecho, Guzmán llegó a integrar el plantel principal y tuvo participación en partidos de preparación, aunque no llegó a disputar oficialmente un encuentro de Liga 1 con el cuadro estudiantil. En una de esas apariciones, el propio futbolista destacó que alcanzar ese nivel a una edad temprana había sido consecuencia del esfuerzo realizado durante su formación.

En Universitario, además, quienes conocían de cerca su evolución consideraban que tenía condiciones para competir en el fútbol profesional. Piero Alva, quien lo dirigió en la Sub-18 crema, llegó a señalar que a Guzmán “le sobraba para jugar en Liga 1” y que podía haber sumado minutos en Primera División. Sin embargo, la competencia en la defensa de la ‘U’ y la exigencia de un plantel que peleaba objetivos importantes redujeron sus posibilidades de consolidarse rápidamente en el primer equipo.

El salto al extranjero comenzó a tomar forma incluso antes de su transferencia. A inicios de 2024, Rafael Guzmán realizó una pasantía en el Real Betis y dejó una buena impresión en los encargados de seguimiento del club español. Los verdiblancos mantuvieron su seguimiento durante los meses siguientes y, cuando el defensor alcanzó los 18 años, se abrió la posibilidad de concretar las negociaciones con Universitario. El acuerdo terminó cerrándose en febrero, aunque hubo incertidumbre hasta el último momento debido a inconvenientes con el registro de la transferencia.

Ahora, más de seis meses después de su llegada a España, Guzmán empieza a recoger los frutos de ese proceso de adaptación. Su debut en la UEFA Youth League representa apenas el primer paso de una aventura que buscará llevarlo hacia mayores desafíos en el fútbol europeo. El calendario del Real Betis en el torneo continuará con partidos ante Porto, Feyenoord y Borussia Dortmund, por lo que el defensor peruano tendrá nuevas oportunidades para ganarse un lugar y seguir demostrando por qué el club español apostó por su proyección.

Universitario se quedó con el 30% del pase de Rafael Guzmán. (Foto: Universitario)

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