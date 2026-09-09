Cienciano se encuentra a las puertas de un nuevo desafío internacional. Este jueves, el ‘Papá’ recibirá a Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En la previa de este crucial compromiso, Carlos Garcés habló sobre la importancia de afrontar con inteligencia los próximos días, considerando que el equipo también quiere dar pelea en la Liga 1, especialmente en la tabla de posiciones acumulada.

El delantero ecuatoriano reconoció que el plantel cusqueño no cuenta con una nómina demasiado amplia para disputar ambos torneos al máximo nivel. Por ello, valoró que la Liga 1 haya aceptado postergar uno de sus encuentros para permitirle al equipo concentrarse en su aventura continental. “No tenemos un equipo de treinta jugadores como para afrontar los dos torneos de la misma manera. Dentro de todo, fue una gran noticia que la Liga1 nos haya postergado un partido, sabiendo lo mucho que nos estamos jugando. Ahora estamos enfocados en los dos partidos estos 10 días”, señaló en Ovación.

Garcés también recordó un momento especial de la campaña internacional que vivió desde fuera del campo. El atacante no pudo participar en el partido de ida ante Botafogo, disputado en Cusco, pero celebró especialmente la actuación de Matías Succar, quien marcó un ‘hat-trick’ en la goleada por 6-1 que encaminó la clasificación del ‘Papá’. “Apenado porque no pude jugar, me dolió la noticia. Cuando estás en estas instancias no te quieres perder”, contó.

Sin embargo, aquella ausencia terminó acompañada por la alegría de ver a su compañero convertirse en protagonista. “Luego estuve feliz por Succar, es un gran profesional y gran compañero, venía trabajando bien y merecía una noche como esa. Para todo delantero, cosas así son únicas y hermosas. Creo que nos sumamos a la alegría de él y fue la de todos”, agregó Garcés, quien ahora espera tener protagonismo en una nueva noche internacional.

Carlos Garcés lleva cuatro goles en la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)

Respecto al duelo contra Montevideo City Torque, el atacante dejó claro que Cienciano no tiene previsto modificar su identidad. “Hay cosas que no debemos cambiar nosotros y, sobre todo, es la forma de jugar. Tenemos una idea clara de juego, somos un equipo muy agresivo y efectivo y eso no debemos cambiarlo”, sostuvo. Para Garcés, el cuadro uruguayo merece respeto por haber llegado hasta esta instancia, aunque deberán concentrarse principalmente en sus propias virtudes.

El delantero también hizo referencia a la clasificación frente a Botafogo y a la manera en que Cienciano afrontó la revancha en Brasil. El equipo cusqueño llegó con una ventaja de cinco goles tras el 6-1 de la ida, pero el conjunto brasileño marcó rápidamente en el segundo encuentro. “Sabíamos que debíamos mantener la ventaja que sacamos en el Cusco. Contra rivales así no puedes ceder. Se habló en la charla previa de que no nos anoten en los primeros minutos, pero lo hicieron. Aunque nosotros sabíamos que teníamos las armas para poder clasificar”, explicó.

En lo personal, Garcés llega como una de las principales cartas ofensivas de Cienciano. El atacante registra 20 goles en la temporada 2026, con 14 tantos en la Liga 1, cuatro en la Copa Sudamericana y dos en la Copa de la Liga. Además, llega con la confianza recuperada después del último triunfo del equipo en el campeonato local –5-2 sobre FC Cajamarca–. “Agarramos un poco de aire el fin de semana, necesitábamos un triunfo así. Estábamos perdiendo puntos y la gente que viene atrás en el acumulado se nos estaba acortando el margen”, manifestó.

Finalmente, el futbolista de 36 años fue consultado por su futuro, ya que su contrato con Cienciano culminará a finales de noviembre. “Hubo acercamientos con gente cercana a mí, pero mi contrato acaba a fines de noviembre. Estoy viviendo mi presente, intentando hacer bien las cosas y ver qué es lo mejor para mí. Me enfoco en lo que hago en Cienciano y ya luego ver qué viene”, concluyó. Por ahora, toda su atención está puesta en Montevideo City Torque y en ayudar al conjunto cusqueño a seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana.

Cienciano clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al eliminar a Botafogo en octavos. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Cienciano vs. Montevideo City?

Cienciano vs. Montevideo City se verán las caras este jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su servicio de streaming por DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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