Este fin de semana se disputará la edición número 303 del clásico del fútbol peruano y todo va quedando listo para que Alianza Lima y Universitario de Deportes se vean las caras en el Estadio Alejandro Villanueva, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Este no será un duelo cualquiera, pues el que termine vencedor dará un golpe importante sobre la mesa y mantendrá sus chances de seguir peleando por el segundo certamen de la temporada, que por ahora tiene a Deportivo Garcilaso como líder.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, la Liga 1 siempre nos invita a no dejar de lado la labor del árbitro principal y sus colaboradores, tanto en cancha como los que están en el VAR. Más aún si a lo largo de la temporada las polémicas arbitrales han estado a la orden del día y pocas veces ha habido fines de semana en donde no se haya hablado de alguna decisión cuestionable de algún un juez.

En ese sentido, luego de que la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designara a Micke Palomino como árbitro principal para el choque entre Alianza Lima y Universitario, las críticas no se hicieron esperar. Y es que el colegiado de 44 años no ha estado al margen de los errores que hemos visto en este 2026, por lo que su labor en Matute estará bajo la lupa desde el pitazo inicial.

Este será el primer clásico que dirija Micke Palomino. (Foto: Getty Images)

En cuanto a números, Palomino ha dirigido 16 partidos a lo largo de la presente temporada de la Liga 1, con un registro de 64 tarjetas amarillas y seis tarjetas rojas, cinco de ellas directas y una por doble amonestación. Asimismo, en la Copa de la Liga dirigió en tres oportunidades, amonestando 11 veces y expulsando una vez por doble tarjeta. En la Liga 2, entre tanto, también fue juez en tres ocasiones y sacó 15 tarjetas amarillas.

En lo que respecta a los partidos que dirigió a Alianza Lima, Palomino estuvo en tres encuentros, uno por el Torneo Apertura (UTC) y dos por el Clausura (Sport Huancayo y Melgar). A Universitario, por su parte, lo dirigió en dos ocasiones, una vez en cada semestre: estuvo en el 2-0 sobre ADT en la primera parte del año, y reciente en el 3-2 contra FC Cajamarca. Esta será la primera vez que Micke Palomino dirija un clásico del fútbol peruano.

Palomino estará acompañado Michael Orué como primer asistente, Stephen Atoche como el segundo y Alexander Zapata como el cuatro árbitro. Asimismo, Jorge Jaimes será el asesor, mientras que el VAR estará comandado por Alejandro Villanueva, con Raúl López como asistente y Romel López como Quality Manager.

Micke Palomino registra 16 partidos dirigidos en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentarán este sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Universitario?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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