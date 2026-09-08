Arequipa recibirá a la Selección Peruana: Jean Ferrari confirma sede para amistosos de noviembre. (Video: Satélite+ | Foto: FPF)
Arequipa recibirá a la Selección Peruana: Jean Ferrari confirma sede para amistosos de noviembre. (Video: Satélite+ | Foto: FPF)

La planificación de la para la próxima fecha FIFA correspondiente al mes de noviembre empieza a tomar un rumbo completamente diferente al esperado por los hinchas. Con el objetivo fundamental de seguir consolidando el nuevo proyecto deportivo liderado por el estratega , la Federación Peruana de Fútbol viene trabajando intensamente para cerrar los próximos compromisos internacionales. En medio de muchísima expectativa, fue quien decidió revelar importantes detalles logísticos sobre las sedes y posibles rivales que enfrentará la escuadra nacional.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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