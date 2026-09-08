La planificación de la Selección Peruana para la próxima fecha FIFA correspondiente al mes de noviembre empieza a tomar un rumbo completamente diferente al esperado por los hinchas. Con el objetivo fundamental de seguir consolidando el nuevo proyecto deportivo liderado por el estratega Mano Menezes, la Federación Peruana de Fútbol viene trabajando intensamente para cerrar los próximos compromisos internacionales. En medio de muchísima expectativa, fue Jean Ferrari quien decidió revelar importantes detalles logísticos sobre las sedes y posibles rivales que enfrentará la escuadra nacional.
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