Perú vs. Colombia se enfrentan este viernes 8 de agosto, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del cruce a disputarse en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos (Colima, México), donde las dirigidas por Antonio Rizola buscarán meterse a las semifinales para seguir avanzando en el certamen intercontinental.

Las ‘matadoras’ llegan a esta instancia después de terminar terceras en el Grupo A con 12 puntos, quedando por detrás de Puerto Rico y México. Nuestras chicas registraron tres triunfos y una derrota, además de nueve sets ganados y seis perdidos. De esta manera, quedaron emparejadas con las ‘cafeteras’ por el pase a las semifinales.

De vencer a Colombia, la ‘Bicolor’ se meterá entre las cuatro mejores de la Copa Panamericana 2025 y chocará con República Dominicana por la clasificación a la gran final. En la otra llave de los cuartos de final, México medirá fuerzas con Venezuela, mientras que Puerto Rico esperará a la selección que salga airosa de dicha llave.

La participación de la Selección Peruana en este certamen es de vital importancia, pues brinda puntos en la ubicación del ránking de la FIVB. La ‘Bicolor’ logró ascender dos posiciones por obtener el segundo lugar de la Copa América Brasil 2025. Además, este certamen brindará cupos al Final Four y a los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.

En una reciente entrevista con Ovación, Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), destacó los resultados de la ‘Blanquirroja’ en este torneo y valoró el hecho de que, a pesar de no contar con nuestras mejores jugadoras, las chicas convocadas por Antonio Rizola están respondiendo positivamente.

“El balance es positivo, se está dando oportunidad a más chicas que participen en torneos internacionales. Es un equipo que está dando buenos resultados, de cuatro partidos se ganaron tres. Hace tiempo que no se le ganaba a Cuba y México, hemos roto esos moldes. La idea es ir agarrando roce internacional”, aseguró.

En esa misma línea, más allá del resultado final en esta Copa Panamericana, el objetivo principal de la FPV es mirar a largo plazo. “La idea es tener un universo de 20 a 25 chicas que sean convocadas a los diferentes torneos. El cuerpo técnico verá a quiénes convocar, pero lo importante es construir un equipo que pueda clasificar al Mundial e intentar la clasificación a los Juegos Olímpicos de 2028”, añadió.

¿En qué canales ver Perú vs. Colombia?

El partido entre Perú vs. Colombia se disputará en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, con la transmisión exclusiva por el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMV). Asimismo, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del encuentro en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

El compromiso entre Perú vs. Colombia está programado para este viernes 8 de agosto desde las 9:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 10:00 p.m.; en México a las 8:00 p.m.; y en España a las 4:00 a.m. del sábado 9.

¿Dónde se jugará el Perú vs. Colombia?

