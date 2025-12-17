Alianza Lima, bicampeón de vóley femenino en nuestro país, regresó a nuestro país, luego de participar en el Mundial de Clubes, un hecho histórico para el deporte peruano. Pese a no alcanzar los resultados deseados, su entrenador, Facundo Morando, destacó el rendimiento de sus dirigidas.

En medio de un importante recibimiento en el aeropuerto de la capital, el estratega argentino conversó con la prensa y remarcó la dificultad que existe en campeonatos con los clubes más importantes del planeta.

“Ya estar en un Mundial es muy difícil. Ganar un partido es más difícil todavía. Hablábamos con María Alejandra Marín, que nos tocó ir a Mundiales de selección, que a veces un montón de equipos pasan por un Mundial y no ganan ni un set. Bueno, Alianza no solo ganó, sino que ganó un partido y eso es muy importante”, dijo muy orgulloso.

En esa línea, aprovechó para agradecer a la afición blanquiazul que los apoyó tanto en las tribunas como a la distancia y el expresó su apoyo a su regreso.

“Primero agradecerle a toda la gente que está acá, que vino a apoyar a estas chicas, a recibirlas. Es realmente emocionante. Sin duda, esta experiencia nos deja la enseñanza de que tenemos que seguir trabajando, que es muy bueno participar en estos torneos yestar a la altura como lo estuvo el equipo”, acotó Morando.

“El primer objetivo era ir y lograr competir. La verdad que el equipo compitió y eso nos deja tranquilos. Ahora esperamos aprovechar todos estos aprendizajes en nuestra liga”, finalizó.

Alianza Lima alcanzó una histórica victoria en el Mundial de Clubes de Sao Paulo.

Alianza Lima alcanzó solo una victoria en el Mundial de Clubes y fue ante Zhetysu VC, mientras que se despidió de la competición con derrota ante el que sería campeón Savino del Bene Scandicci.

Ahora, Alianza Lima retomará su participación en la Liga Nacional de Vóley, en la que buscará su tricampeonato nacional y parten como favoritas por el importante plantel que armó.

