El tenista peruano Gonzalo Bueno avanzó a la segunda ronda de la qualy del primer grand slam de la temporada, Australia Open. Se impuso en la madrugada de este lunes 12 de enero sobre el georgiano Nikoloz Basilashvili en el court 5 del Complejo Deportivo Melbourne Park.

Con parciales de 6-1 y 7-6, el talento nacional logró una importante victoria en su carrera y en la siguiente ronda se medirá ante el francés Pierre-Hugues Herbert.

En el primer set, el blanquirrojo de 21 años se mostró sólido desde su servicio y logró quebrar de inmediato, dejando claro que estaría agresivo desde el inicio del encuentro.

Para el segundo parcial, el experimentado tenista europeo le tomó la mano y fue mucho más sólido, sin embargo Bueno ganó el tie break con un marcador de 7-5, para cerrar su primera victoria del año ante un exigente rival.

El camino para llegar al cuadro principal del torneo será muy duro y este martes 13 de enero, desde las 6:00 p.m. (hora peruana), se enrentará a Pierre-Hugues Herbert, número 157 del ranking ATP.

A sus 34 años, el europeo ha ganado cinco Challengers, cuatro en su país y uno en Italia. Tiene un potente servicio, por lo que Bueno tendrá que estudiar su saque para alcanzar una buena devolución, tal cual sucedió hoy ante Basilashvili.

Gonzalo Bueno ganó el Challenger de Liberec en República Checa en agosto de 2025.

Por su parte, el nacido en Lima tiene en su corta carrera tres títulos en torneos Challengers. Estos fueron en Buenos Aires, Concepción y Liberec, todos en tierra batida.

El año 2025, el tenista peruano lo cerró con derrota ante el argentino Luciano Ambrogi en los octavos de final del Challenger de Guayaquil, con parciales de 2-6 y 1-6.

