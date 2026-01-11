Federico Girotti tuvo su estreno oficial en el campo de juego vistiendo la camiseta de Alianza Lima, enfrentando nada menos que a Independiente en un duelo de preparación de alto voltaje. Tras el pitazo final, el delantero argentino no ocultó su satisfacción por sumar sus primeros minutos con el equipo, valorando la exigencia del rival para medir el nivel real del plantel. Además de analizar el juego, el atacante aprovechó la oportunidad para explicar los motivos que lo impulsaron a aceptar el reto en La Victoria, destacando que la propuesta deportiva del club fue el factor determinante para dejar su país y embarcarse en este nuevo desafío internacional.

Sobre su arribo al cuadro victoriano, el atacante explicó que la decisión no fue tomada a la ligera, sino fruto de un acercamiento que data de la temporada anterior. Lo que terminó de convencerlo no fue solo el aspecto económico, sino la seriedad y ambición de la planificación institucional que le presentaron los directivos íntimos para este año.

“Llegó el llamado el año pasado contándome el proyecto”, comentó Girotti sobre las negociaciones que facilitaron su firma. Asimismo, reconoció la jerarquía del adversario de turno: “Sabemos lo que es Independiente. Los había enfrentado el año pasado en Copa con Talleres y me había gustado mucho el club”, señaló tras el pitazo final.

Alianza Lima vs. Independiente por Serie Río de La Plata. (Foto: Serie Río de La Plata)

Otro punto alto de sus declaraciones fue la referencia a su nuevo estratega, Pablo Guede, de quien aseguró tener las mejores referencias antes de arribar al Perú. El estilo del técnico argentino parece encajar con lo que busca el plantel, caracterizándose por una propuesta de juego agresiva y de mucha presión alta en campo rival.

“Es un técnico muy intenso, le gusta presionar, ser ofensivo”, detalló el futbolista sobre la filosofía de trabajo que intentan plasmar en el campo. A pesar de llevar poco tiempo bajo sus órdenes, el grupo entiende que la exigencia física será innegociable para sostener el ritmo vertiginoso que el comando técnico pretende imponer.

El calendario no da tregua y Girotti es consciente de que el margen de error es mínimo debido al poco tiempo de trabajo. “Estamos hace 10 días juntos, así que es un arranque de año movido”, admitió, reconociendo que la adaptación debe ser inmediata para afrontar los retos que se avecinan en el horizonte cercano.

La competencia por el puesto de delantero

La mira está puesta fijamente en el plano internacional, donde los blanquiazules tienen una prueba de fuego inminente. “Tenemos partidos ahora y en 2 semanas nos jugamos la primera fase de la Libertadores”, recordó el delantero con sentido de urgencia, anticipando que serán “unos primeros meses muy movidos” para todo el plantel.

Finalmente, sorprendió al detallar su nueva función táctica, pues tuvo que sacrificarse haciendo el recorrido por la banda. “Me tocó hacer el retroceso de extremo por derecha. Es una posición nueva, aunque lo hice en San Lorenzo un poco”, explicó pues en este partido le tocó arrancar como extremo.

Esto debido a que compartió línea con Paolo Guerrero, que pese a lo que muchos podrían opinar, se perfila como el centro delantero titular, o por lo menos eso ha querido dar a entender el propio Pablo Guede en su primera formación presentada. Ante esto Girotti mencionó: “Jugar con Paolo es intentar acostumbrarse a eso. Para lo que necesite el equipo ahí yo estoy”.

