Ignacio Buse compartió una anécdota poco conocida que lo vincula con Gael Monfils. El tenista peruano reveló que ambos estuvieron cerca de protagonizar una exhibición en Lima, una oportunidad que habría permitido al público nacional ver en acción a una de las figuras más reconocidas del tenis francés.

El deportista nacional contó que el proyecto estaba previsto para diciembre, pero finalmente no pudo llevarse a cabo por problemas de organización. La noticia significó que los aficionados peruanos se quedaran sin la posibilidad de ver frente a frente a ambos jugadores.

“Una anécdota un poco triste, que nadie sabe, es que en diciembre íbamos a hacer Gael y yo una exhibición en Perú, y al final se cayó por temas de organización”, relató Buse al recordar cómo se frustró la visita del francés.

El peruano también reveló que Monfils tenía interés en conocer nuestro país y que incluso había considerado visitar uno de sus destinos turísticos más emblemáticos. “Él tenía muchas ganas de venir a Perú, incluso de ir a Machu Picchu, tal vez; pero ya tenemos una buena relación”, agregó.

La relación entre ambos jugadores se fortaleció a partir de sus encuentros en el circuito profesional. Buse recordó que también compartieron entrenamientos en Nueva York, durante el Abierto de Estados Unidos, una experiencia que permitió mantener el vínculo con el francés.

Pese a que aquella exhibición en Lima no llegó a concretarse, el tenista nacional no descartó que puedan organizarla más adelante. “Esperemos que se pueda hacer en un futuro, sería increíble que pueda ser con él”, manifestó, dejando abierta la posibilidad de que Monfils pueda visitar el Perú.

La historia adquiere un significado especial por el momento que atraviesa el francés, quien puso fin a su carrera profesional en octubre de 2026. Monfils tenía previsto despedirse del tenis en el Masters 1000 de París, pero su retiro se hizo oficial antes de disputar ese torneo.

Por ello, Buse también estará presente en el homenaje que se le realizará en la capital francesa. “El martes es su despedida acá y vamos a estar todos 100%”, señaló el peruano, quien tendrá la oportunidad de acompañar a su amigo en este momento especial.

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