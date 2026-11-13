Ignacio Buse cerró su participación en los torneos oficiales de la temporada 2026 con una nueva mejora en el ranking ATP. El tenista peruano escaló un puesto en la última actualización de la clasificación mundial y ahora ocupa la posición 32, con 1.520 puntos, consolidándose como la principal raqueta nacional y sacando una importante diferencia sobre sus compatriotas. En lo más alto del listado continúa el italiano Jannik Sinner.

‘Nacho’ llega a esta actualización luego de una buena presentación en el Masters 1000 de París, donde logró instalarse en los octavos de final. Durante su recorrido consiguió una victoria de gran valor frente al ruso Daniil Medvedev, actual número cinco del mundo. Sin embargo, su participación terminó tras perder ante el portugués Nuno Borges, ubicado en el puesto 49 del ranking ATP.

Otro de los peruanos que registró un importante avance fue Gonzalo Bueno. El tenista nacional ganó 14 posiciones y ahora se encuentra en el puesto 184, con 307 puntos. De esta manera, se mantiene como la segunda mejor raqueta peruana en el circuito.

Por su parte, Juan Pablo Varillas también consiguió mejorar su ubicación. Subió dos lugares y alcanzó la casilla 200, con 285 puntos, resultado que le permite conservar el tercer puesto entre los representantes nacionales.

Otros peruanos en el ranking ATP

En el resto de la clasificación también hubo movimientos para los tenistas peruanos. Conner Huertas del Pino avanzó un puesto y ahora aparece en la ubicación 637. Distinta fue la situación de su hermano Arklon, quien perdió siete posiciones y descendió hasta el puesto 762.

Christopher Li fue otro de los nacionales que mejoró su registro al escalar nueve lugares y situarse en la casilla 922. En contraste, Mauricio Echazú retrocedió seis posiciones y ahora ocupa el puesto 1364.

Más abajo en la clasificación, Luis José Nakamine conservó su ubicación en el puesto 1817, mientras que José Luis Claro cayó dos lugares y se encuentra en la posición 2005. Finalmente, Nicolás Baena perdió una casilla y ahora figura en el puesto 2083 del ranking mundial.

Tras cerrar su calendario oficial de la temporada, Ignacio Buse tendrá una nueva aparición en las canchas durante diciembre. El peruano participará en el Road to Australia 2026, torneo de exhibición programado del 16 al 20 de diciembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en Argentina.

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