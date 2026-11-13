La Liga 1 podría tener una importante novedad en materia de infraestructura para la temporada 2027. Durante los últimos años, los clubes de Piura han tenido dificultades para disputar algunos de sus encuentros en sus respectivas ciudades, especialmente cuando les corresponde recibir a Universitario de Deportes y Alianza Lima. Esta situación ha generado distintas polémicas por los constantes cambios de localía y la necesidad de trasladarse a otros escenarios deportivos.

Uno de los casos más recurrentes ha sido el de Atlético Grau y Alianza Atlético de Sullana, equipos que en determinadas jornadas tuvieron que llevar sus compromisos hasta Trujillo para enfrentar a los clubes más populares del país. La falta de escenarios que cumplan con las condiciones necesarias para albergar estos encuentros ha sido uno de los principales inconvenientes para ambas instituciones.

Sin embargo, este panorama podría cambiar con la construcción del estadio Fernando Arámbulú Santín, ubicado en el distrito de Tambogrande, región Piura. Este moderno recinto deportivo se encuentra en plena ejecución y apunta a convertirse en una alternativa para el fútbol profesional peruano. Su inauguración está proyectada para el 2027, por lo que podría estar disponible para recibir partidos de la máxima categoría.

La obra cuenta con una inversión superior a los 85 millones de soles por parte del Gobierno Regional de Piura y, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, presenta un avance superior al 60 %. Asimismo, tendrá una capacidad aproximada para 10 mil espectadores, con tribunas completamente techadas para brindar mejores condiciones a los asistentes y protegerlos de las altas temperaturas de la zona.

Entre sus principales características, el estadio Fernando Arámbulú Santín contará con una cancha de grass sintético con certificación FIFA, pista atlética, cerco de seguridad, vestuarios modernos e iluminación artificial. Además, el recinto tendrá una infraestructura diseñada para ofrecer mayores comodidades tanto a los deportistas como a los aficionados que acudan a presenciar los encuentros.

El complejo deportivo también contará con dos piscinas: una semiolímpica y otra destinada para niños. De esta manera, el proyecto no solamente estará enfocado en el fútbol profesional, sino que también buscará impulsar la práctica de distintas disciplinas deportivas y convertirse en un espacio de recreación para los habitantes de Tambogrande y sus alrededores.

De acuerdo con el cronograma difundido, la entrega del escenario deportivo está prevista para mayo de 2027. Esto permitiría que pueda ser utilizado durante la parte final del Torneo Apertura o, en su defecto, para el desarrollo del Torneo Clausura. Su disponibilidad representaría una alternativa importante para los equipos de la región, aunque todavía no existe una confirmación oficial de que Atlético Grau o Alianza Atlético lo utilizarán como local.

De concretarse los plazos establecidos, Piura contará con un nuevo escenario para albergar encuentros de la Liga 1 y reducir los inconvenientes que han afectado a sus representantes en las últimas temporadas. Mientras tanto, la expectativa está puesta en la culminación de los trabajos y en las condiciones que deberá cumplir el estadio para recibir oficialmente al fútbol profesional.

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