La previa del amistoso entre Perú y Bolivia empezó a calentarse fuera de la cancha. A pocas horas del encuentro que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció sobre las recientes declaraciones de Óscar Villegas, entrenador de la selección boliviana, quien habló sobre la posibilidad de que la ‘Bicolor’ dispute sus próximos partidos de Eliminatorias en ciudades de altura.

Jean Ferrari, además de referirse al presente del equipo dirigido por Mano Menezes, respondió a los comentarios del estratega altiplánico. Ferrari no ocultó su incomodidad por la comparación que se habría realizado entre los procesos de ambas selecciones y consideró que no corresponde hablar de una réplica del modelo boliviano.

El director de fútbol fue especialmente crítico al recordar el historial mundialista del combinado boliviano. “Tuve la oportunidad de poder escucharlo y, bueno, lamento sus declaraciones porque Bolivia en toda su historia ha ido solamente una vez al Mundial. Entonces, es ilógico poder pensar en algo similar o hacer una réplica cuando sabemos que es el único equipo en la historia del fútbol mundial que juega a más de 3.500 metros de altura”, manifestó.

Pero Ferrari no se quedó allí. Al ser consultado por la posibilidad de que Bolivia quiera enfrentar a Perú en Cusco o Puno durante las próximas Eliminatorias, respondió con ironía y mencionó una ciudad que podría convertirse en una alternativa para la localía de la ‘Bicolor’. “En nuestro caso estaremos pensando y vamos a hacerlo en Pasco, a ver si les va a gustar”, sostuvo.

En esa misma línea, el directivo de la FPF pidió mayor equilibrio al momento de realizar declaraciones, recordando que ambos seleccionados todavía tienen un partido pendiente en marzo. “Es también un poco de folclore dentro de nuestro fútbol. Hay que ser un poco más equilibrado en las declaraciones porque al final este es un amistoso y donde además vamos a tener un partido de vuelta en marzo. La idea es seguir preparándonos de cara a lo que van a ser las Eliminatorias”, agregó.

Más allá de la polémica con el entrenador boliviano, Ferrari también hizo un balance de los entrenamientos que viene realizando la Selección Peruana en la Videna. El dirigente destacó la dinámica que encontró durante las prácticas y valoró la presencia de futbolistas jóvenes, quienes vienen teniendo oportunidades en esta nueva etapa bajo la conducción de Mano Menezes.

“También el hecho de que hayan jugadores jóvenes hace justamente que esa dinámica se pueda implantar dentro de los entrenamientos y la verdad es que la dinámica con la que se ha trabajado esta semana ha sido realmente buena”, explicó. Además, señaló que el objetivo es trasladar esas sensaciones al amistoso ante Bolivia y continuar observando futbolistas que puedan responder en futuras competencias internacionales.

Finalmente, Ferrari invitó a los hinchas a acompañar a la ‘Bicolor’ en su reencuentro con el público peruano en el estadio Alejandro Villanueva. También adelantó que el espectáculo tendrá actividades de entretenimiento para las familias y confirmó que en diciembre la selección llevará su actividad a Cusco, como parte del objetivo de descentralizar los encuentros del equipo nacional.

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