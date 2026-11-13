La Selección Peruana ya conoce el camino que deberá afrontar en el Sudamericano Sub-20 2027. Este viernes 13 de noviembre se realizó el sorteo de la fase de grupos en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), en Luque, Paraguay, y la ‘Bicolor’ quedó ubicada en una zona que tendrá rivales de importante exigencia.

El equipo nacional compartirá el Grupo A con Colombia, país anfitrión del certamen, además de Chile, Ecuador y Paraguay. De esta manera, el conjunto dirigido por Thiago Kosloski tendrá que medirse ante cuatro selecciones sudamericanas en busca de uno de los lugares para la siguiente etapa del campeonato.

La zona también estará integrada por selecciones que llegan con distintas aspiraciones. Colombia tendrá el respaldo de su público por ser anfitrión, mientras que Chile, Ecuador y Paraguay buscarán hacerse fuertes para avanzar a la siguiente instancia. Para Perú, cada encuentro será importante en su objetivo de mantenerse entre los cuatro primeros lugares del grupo.

El torneo se desarrollará del 22 de enero al 7 de febrero de 2027 en Colombia, con Medellín como ciudad sede. La competencia reunirá a las diez selecciones de la CONMEBOL y tendrá como principal atractivo la disputa de los cupos para el próximo Mundial Sub-20, que se realizará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

En cuanto al formato, los dos grupos estarán conformados por cinco selecciones y los cuatro primeros de cada zona avanzarán a la fase final. Allí se disputará una nueva ronda de todos contra todos, de la que saldrán los cuatro equipos que clasificarán directamente al Mundial Sub-20 de 2027.

La ‘Bicolor’ afrontará este desafío bajo la dirección técnica de Thiago Kosloski, quien viene trabajando con el equipo juvenil y preparando al plantel con partidos internacionales. Como parte de esa planificación, Perú tiene programados dos amistosos frente a Brasil, este 13 y 16 de noviembre, en Belém.

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