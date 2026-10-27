El destacado tenista peruano Ignacio Buse (32° ATP) se despidió prematuramente del ATP 500 de Vienna, tras perder en la primera ronda de la competición ante el francés Adrian Mannarino (73°). ‘Nacho’ inició el partido con mucha solidez, quedándose con el primer set con un marcador perfecto de 6-0. Sin embargo, su rival se recuperó e impuso en el segundo y tercer parcial por 5-7 y 4-6, respectivamente. La última victoria del crédito nacional fue el pasado 2 de setiembre, por la primera ronda del US Open ante Marcos Giron. Luego, encadena una racha de derrotas ante Benjamin Bonzi, Quentin Halys y Zizou Bergs.

Buse tuvo un arranque prácticamente perfecto. Desde los primeros intercambios mostró mayor seguridad, aprovechó los errores de Mannarino y consiguió imponer su ritmo. El peruano quebró el servicio del francés en tres oportunidades y cerró el primer parcial por un contundente 6-0, un resultado que hacía pensar en una clasificación sin mayores complicaciones.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en el segundo set. Adrian Mannarino, que había sufrido durante toda la primera manga, encontró mejores respuestas desde el fondo de la cancha y empezó a complicar al peruano. Ignacio Buse ya no tuvo la misma comodidad para dominar los puntos y el encuentro se volvió mucho más equilibrado.

El francés aprovechó ese cambio de dinámica para mantenerse en la pelea. Aunque Buse intentó recuperar el control y sostuvo un duelo ajustado, Mannarino consiguió marcar la diferencia en los momentos decisivos. Finalmente, se quedó con el segundo parcial por 7-5 y obligó a definir la clasificación en un tercer set.

La última manga mantuvo la incertidumbre. Ambos tenistas buscaron imponer sus condiciones, pero ninguno logró establecer una superioridad tan marcada como la que había mostrado Buse al comienzo. El representante nacional continuó luchando por cada punto, mientras que Mannarino apeló a su experiencia para sostener la remontada.

Ignacio Buse se ubica en el puesto 32 del ranking ATP. (Foto: Getty Images)

Con el marcador ajustado, el francés terminó encontrando la ventaja que necesitaba para cerrar el tercer set por 6-4. De esta manera, completó una inesperada recuperación después de haber perdido los primeros seis juegos del encuentro. Para Buse, la derrota significó quedarse fuera del ATP 500 de Viena en su estreno, pese a haber mostrado un gran nivel durante buena parte del partido.

Con esta eliminación, Buse no pudo repetir lo conseguido ante el mismo rival en abril, cuando lo derrotó por 6-4 y 6-2 en el Masters 1000 de Madrid. El peruano, ubicado en el puesto 32 del ranking ATP, venía de caer en Pekín y Shanghái, por lo que este resultado representa otro tropiezo en el cierre de la temporada. Ahora tendrá que pasar la página y buscar recuperar la regularidad que lo llevó a convertirse en una de las principales figuras del tenis sudamericano.

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