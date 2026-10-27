En las últimas horas se pudo confirmar que Universitario de Deportes llegó a un acuerdo total con Carlos Gruezo, convirtiéndose así en el primer fichaje para el 2027 y en el llamado a ser el equilibrio en el mediocampo crema. Aunque todavía no finaliza la temporada 2026, donde la ‘U’ se mantiene en la pelea por el título nacional al tener chances de llevarse el Torneo Clausura, el área deportiva decidió acelerar las negociaciones con el ecuatoriano entendiendo de que se trataba de una buena oportunidad de mercado.

Tras la salida de Rodrigo Ureña luego de ser tricampeón con Universitario, la medular del equipo ha carecido de un futbolista de sus características y que sea capaz de ser preponderante con su juego para mejorar el funcionamiento colectivo. Juan Manuel Requena llegó como un parche frente a la partida del chileno, pero no fue la solución que esperaban. Jorge Murrugarra, como pieza de auxilio, ha dado mejores respuestas a lo largo de la campaña.

Precisamente por eso se hacía necesario el fichaje de Carlos Gruezo, un volante defensivo pero con mucho criterio para la distribución, aguerrido para el quite y con buena ubicación para las coberturas. Fabián Bustos lo conoce muy bien y fue quien hizo fuerza para que el área deportiva pudiera cerrar su contratación, motivo por el cual el ecuatoriano estuvo presente en el Estadio Monumental durante el pasado fin de semana.

El contrato de Gruezo será hasta finales del 2028, con la opción de una extensión por un año más si consiguen determinados logros deportivos e individuales. En Universitario están convencidos de que el futbolista de 31 años, con mucha experiencia internacional por su pasado con su selección, será importante en un 2027 donde quieren volver a ser protagonistas a nivel internacional.

Carlos Gruezo llegó a un acuerdo con Universitario como agente libre tras rescindir con Santos Laguna. (Foto: Getty Images)

Además de su pasado con la Selección de Ecuador, en el currículum de Carlos Gruezo sobresale su participación en dos Copas del Mundo, en la del 2014 y 2022, además de una interesante etapa en la Bundesliga jugando por el Stuttgart entre el 2014 y 2015, y por el Augsburgo entre el 2019 y 2022. Precisamente por aquellos años fue donde más regularidad tuvo en la ‘Tricolor’.

Después de haber militado en el balompié alemán, Gruezo dio el salto a la MLS y jugó en San Jose Earthquakes entre el 2023 y 2024, para finalmente volver a su país en el 2025 para jugar por Liga Deportiva Universitaria de Quito. Este año tuvo la oportunidad de jugar en Santos Laguna de México durante el primer semestre, pero de mutuo acuerdo rompió su vínculo contractual que todavía finalizaba en diciembre del próximo año.

El ecuatoriano no juega desde agosto de este año y tendrá que hacer una pretemporada muy exigente para recuperar forma física y ritmo de competencia. De esta manera, ganándole la pulseada a otros clubes que también lo querían –Junior de Barranquilla también estuvo interesado en el volante–, Universitario empieza a dar luces de lo que será la conformación de su plantel para el año que viene.

Carlos Gruezo militó durante varios años en la Bundesliga. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-0 a Juan Pablo II College, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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