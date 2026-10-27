En medio de la recta decisiva del Torneo Clausura, donde se definirá si tendremos final o un campeón directo, Universitario de Deportes –metido en la pelea después de un repunte tras la llegada de Fabián Bustos– viene trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2027 y, además de los nombres apuntados como posibles fichajes, hay algunos que podrían finiquitar su renovación en las próximas semanas. Y es que el área deportiva quiere ganar tiempo para asegurar a las piezas que considera indispensable dentro del equipo.

Uno de ellos es Miguel Vargas, quien si bien no es titular, cuenta con una valoración importante por parte del comando técnico de Fabián Bustos, quien coincidentemente fue quien solicitó su contratación en el 2025. Según revelaron en el programa Hablemos de MAX, el club ya le hizo un ofrecimiento formal al guardameta para extender su vínculo contractual por dos temporadas; es decir, hasta finales del 2028.

El contrato del guardameta con la ‘U’ termina en diciembre de este año, por lo que en la interna del club quieren asegurar su permanencia cuanto antes. Las conversaciones están avanzando positivamente y todo hace indicar que, de no ocurrir nada extraño en los próximos días, su continuidad podría finiquitarse pronto.

Miguel Vargas está disputando su segunda temporada en Universitario. (Foto: Getty Images)

Aunque Diego Romero es el titular en la ‘U’ en estos momentos, el inicio de una nueva temporada supone un comienzo desde cero para ambos, compitiendo palmo a palmo por un lugar en el arco. Bustos valora la capacidad y características de ambos porteros, pero sabe que a la larga solo uno terminará adueñándose del arco.

La última vez que Miguel Vargas fue titular en Universitario fue el pasado 20 de mayo en Montevideo, donde atajó en el 0-0 frente a Nacional de Uruguay por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aquel día recibió el respaldo de Héctor Cúper, aunque posteriormente no volvió a ser considerado dentro de la formación inicialista por el argentino.

Si finalmente Vargas termina aceptando la propuesta de los cremas y se queda en el club, el comando técnico habrá asegurado a sus dos porteros para el curso que viene, pues Diego Romero todavía tiene contrato hasta finales del 2027. En la ‘U’ quieren ganar tiempo y saben que a la larga esto les dará mayor margen para enfocarse en otras posiciones a la hora de concretar a los fichajes para la siguiente temporada.

Miguel Vargas tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-0 a Juan Pablo II College, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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