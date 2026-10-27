A poco para que finalice el Torneo Clausura, Universitario de Deportes se ubica segundo con 27 puntos y está a solo uno del líder Sport Huancayo, por lo que estas cuatro fechas que restan serán cruciales para conocer el desenlace de los cremas para esta temporada. Sin embargo, aunque la Liga 1 2026 aún no termina, la administración y el área deportiva ya viene gestionando la planificación para la próxima campaña, lo que supone ir viendo nombres de posibles fichajes para el 2027.

En esa lista aparece el nombre de José Carabalí, quien perteneció a Universitario hasta mediados de año y tuvo que volver a su país por temas personales, fichando por Liga Deportiva Universitaria de Quito. Lo curioso es que meses después, cuando se abrió el libro de pases para el Torneo Clausura, el ecuatoriano quiso volver a la ‘U’; esto no se pudo dar porque los cremas ya habían cerrado el plantel para ese entonces.

Así pues, el escenario es otro con miras el 2027. Sucede que José Carabalí tuvo una reunión con Franco Velazco, administrador de los de Ate, cuando este último estuvo por Ecuador a propósito de la participación del equipo femenino en la Copa Libertadores. Dicho encuentro dejó cosas positivas para ambas partes y en las últimas horas se esclareció las condiciones para que pueda volver al club.

José Carabalí salió campeón nacional con Universitario en el 2025. (Foto: Getty Images)

Sucede que el lateral izquierdo tiene contrato con LDU hasta finales del 2029, por lo que si quiere pegar la vuelta a tienda merengue, deberá poner de su parte para llegar a un acuerdo para su desvinculación. Si esto se concreta, según señalaron en el programa Modo Fútbol, tiene las puertas abiertas para ser uno de los refuerzos del equipo de cara a la próxima temporada.

En Universitario están trabajando en este tipo de contrataciones porque en la interna quieren ganar tiempo para que no se les escape nada para el año que viene, donde quieren seguir compitiendo entre los primeros lugares de la Liga 1 y dar un salto de calidad a nivel internacional. Eso, además, si tomamos en cuenta que es altamente probable que el nuevo reglamento del campeonato tenga una reducción en el cupo de extranjeros.

En estos momentos se permiten siete foráneos en campo, pero según se pudo conocer hace semanas, la idea es que esto se reduzca a cinco o seis cupos, algo que se confirmará cuando finalice la Liga 1 2026. Veremos si finalmente José Carabalí consigue allanar el camino para su regreso a Universitario, donde ya supo salir campeón nacional en el 2025.

José Carabalí tiene contrato con LDU hasta finales del 2029. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-0 a Juan Pablo II College, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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