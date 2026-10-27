Alianza Lima sigue en la pelea por llevarse el Torneo Clausura y evitar disputar los play-offs por el título nacional, por lo que estas jornadas que restan serán decisivas y en la interna están enfocados en eso. No obstante, en las últimas horas se ha especulado mucho sobre el mercado de pases de los íntimos de cara al 2027, con la mención de un nombre en particular que generó cierta ilusión en algunos hinchas: André Carrillo.

Algunos medios de comunicación empezaron a mencionar el nombre de la ‘Culebra’ como un fichaje en la mira de Alianza Lima para el año que viene, en medio de esta disputa por llevarse el segundo certamen de la temporada. Debido a que el volante finaliza su contrato con Corinthians, todo parece dado para iniciar una conversación para convencerlo de pegar al vuelta al club que lo formó.

Sin embargo, la verdad –hasta el momento– es otra. Según señalaron en el programa Modo Fútbol, no ha habido ningún contacto de Alianza Lima con André Carrillo y desde el lado del futbolista tienen otras expectativas para la próxima campaña, considerando que, si bien finaliza su vínculo contractual con Corinthians, tiene propuestas de otros clubes del fútbol brasileño.

André Carrillo llegó a Corinthians en el 2024 tras su paso por Arabia Saudita. (Foto: Getty Images)

Un detalle no menor es que en estos momentos el ‘Timao’ está peleando por no perder la categoría en Brasil, pues se ubica en el puesto 18 de la tabla de posiciones, a dos puntos para salir la zona roja. Precisamente por eso el foco de Carrillo es otro, por lo menos hasta que pueda concretar la permanencia de su equipo, algo que incluso podría propiciar su renovación más allá del 2026.

Recordemos que además de ser formado en Alianza Lima, el también jugador de la Selección Peruana debutó profesionalmente en el club de La Victoria y se marchó en el 2011 para firmar por el Sporting de Lisboa, haciendo una exitosa carrera en el extranjero. Si bien en algún momento habló de la posibilidad de retirarse en el conjunto blanquiazul, nunca lo dejó sentado como algo seguro.

Lo cierto es que en Alianza Lima están enfocados en la recta final del campeonato, sin dejar de lado la planificación deportiva para el 2027. Sobre la mesa hay algunos nombres que interesan al área deportiva y otros por los que irán sí o sí, pero por el momento no hay nada formal, sobre todo porque muchos de ellos todavía siguen comprometidos con sus respectivos clubes. ¿André Carrillo? Queda claro que por ahora está muy lejos de convertirse en una realidad.

André Carrillo dejó Alianza Lima en el 2011 para firmar por el Sporting de Lisboa. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 al CD Moquegua, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el jueves 29 de octubre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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