El joven tenista peruano Ignacio Buse hizo historia al disputar el último fin de semana las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro en Brasil, el logro más importante de su corta carrera deportiva en el circuito, por lo que aseguró una nueva ubicación en el ranking.

A sus cortos 21 años de edad, ‘Nacho’ se ubica desde este lunes 23 de febrero en el puesto 66 del mundo, tras conseguir los 200 puntos que otorga el mencionado torneo por meterse entre los cuatro mejores de esta edición.

Con esto, deja atrás el gran avance mostrado a finales de la pasada temporada en la que consiguió ser Top 100 del mundo. Su crecimiento es indiscutible y, de hecho, desde hace varios meses es la primera raqueta nacional y líder del equipo peruano en Copa Davis.

En Río, Buse derrotó a los locales Igor Marcondes y Joao Fonseca. Luego en cuartos de final, se impuso en un extenso partido al consolidado italiano Matteo Berrettini. Finalmente, en semifinales cayó frente al chileno Alejandro Tabilo.

‘Nacho’ aún tiene largo camino por recorrer y tiene la oportunidad de incluso superar a históricos de la raqueta en nuestro país como Jaime Yzaga, quien alcanzó el 18 del mundo; Pablo Arraya el 29; Luis Horna el 33; o hasta el propio Juan Pablo Varilla, aún en actividad, quien supo llegar al puesto 60 del ATP.

Buse cayó en semifinales ante el chileno Tabilo. (Foto: Difusión)

Esta nueva posición de Buse le permite asegurar su lugar en los próximos eventos grandes del circuito, ya sean ATP 250, ATP 500, incluso Masters 1000 o los tan ansiados Grand Slams.

Lo seguro, por el momento, es que disputará de manera directa Roland Garros y Wimbledon, los dos próximos Grand Salms del año, por ubicarse entre los 70 mejores tenistas del mundo.

Su próximo partido se jugará el martes 24 de febrero frente al argentino Thiago Tirante, por la primera ronda del ATP 250 de Chile. Ese mismo día, se medirá ante el mismo rival, pero en la modalidad de dobles, junto al local Marcelo Tomás Barrios.

