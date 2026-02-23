Después de ser presentado oficialmente como entrenador de la Selección Peruana hace algunas semanas, Mano Menezes volverá a nuestro país para iniciar con la planificación previa a los amistosos de la fecha FIFA de martes, donde tendrá dos retos interesantes: frente a Senegal y ante Honduras. En ese sentido, el brasileño tiene una hoja de ruta que deberá seguir hasta antes de dichos encuentros.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Mano Menezes llegará este lunes 24 de febrero al Perú e iniciará las gestiones para reunirse con los clubes de la Liga 1 y seguir algunos partidos del campeonato. Este trabajo se hará de la mano de la Dirección General de Fútbol de la FPF, la cual está encabezada por Jean Ferrari.

El brasileño quiere empaparse de la realidad del fútbol peruano y para eso quiere empaparse de la idiosincrasia de los clubes, saber cómo se manejan desde adentro, cuáles son los problemas que más los perjudica y buscar soluciones al mediano y largo plazo.

Mano Menezes se reunirá con los clubes de la Liga 1. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Otro detalle a considerar es que Mano Menezes definirá al asistente nacional que se unirá a su comando técnico, así como el preparador de arqueros. El exentrenador de Gremio quiere que esto esté cerrado cuanto antes y así poder trabajar la lista de convocados para los amistosos de marzo.

Si bien durante algunos días se estuvo especulando que Roberto Palacios sería el elegido para acompañar a Menezes desde el banquillo, desde la interna de la FPF lo descartaron por completo. El nombre sigue estando bajo siete llaves y seguramente pronto tendremos novedades al respecto.

Mano Menezes llegó a la Selección Peruana tras su último paso por Gremio. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo serán los amistosos de Perú?

La Selección Peruana disputará dos amistosos en al fecha FIFA de marzo. El primero de ellos será frente a Senegal en el Stade de France, programado para el sábado 28 desde las 11:00 a.m. El siguiente duelo está pactado para el martes 31 en Estadio Omónio Butarque de Leganés, donde la ‘Bicolor’ medirá fuerzas con su similar de Honduras.

¿En qué canales ver los amistosos de Perú?

Los partidos de Perú frente a Senegal y Honduras serán transmitidos para todo el Perú por las señales abiertas de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), además de las alternativas digitales en las plataformas de ambas televisoras. Asimismo, Movistar Deportes cuenta con los derechos por la señal cerrada de Movistar TV y su versión de streaming en Movistar TV App.

