Ignacio Buse pisó fuerte en su debut del Masters 1000 de París y dejó en el camino al tenista belga Zizou Bergs, quien ya lo había vencido solo hace algunas semanas atrás en la primera ronda del Masters de Shanghái. Con parciales de 6-2 y 6-4, ‘Nacho’ se cobra la revancha y se medirá en la siguiente ronda ante uno de los favoritos de la competencia: el ruso Daniil Medvédev.

Este será uno de los encuentros más exigentes del año para el crédito nacional, pues el ruso es el cuarto preclasificado del torneo y llega con gran rodaje, luego de alcanzar las semifinales de Shanghái y Viena. Además, solo hace unos días atrás logró el título en Almaty.

Cabe mencionar que la superficie favorita de Buse es la arcilla, por lo que se espera que compita a gran nivel y logre un resultado histórico ante un sólido Medvédev que apunta a ser de los finalistas de la competencia.

El ruso disputó su último encuentro el pasado sábado 31 de octubre en las semifinales del ATP de Viena, ronda en la que perdió ante Carlos Alcaraz, quien finalmente levantaría el trofeo, tras imponerse al australiano Alex de Minaur.

En el mismo torneo participó ‘Nacho’, pero no pudo acceder a los octavos de final, pues perdió frente al francés Adrián Mannarinno, pese a ganar el primer set por 6-0. Fue un golpe duro para el tenista peruano de 22 años, pero con el triunfo de este lunes ante Bergs recobra la confianza y apunta a lo más alto en este importante torneo en la recta final del año.

Buse obtuvo un triunfo clave ante el belga Bergs y ahora tomará el reto de Medvédev. (Foto: X)

¿Cuándo y a qué hora juegan Ignacio Buse vs. Daniil Medvédev?

Ignacio Buse vs. Daniil Medvédev se enfrentarán por la segunda ronda del Masters 1000 de París, este miércoles 4 de noviembre no antes de las 5:00 a.m., a disputarse en el La Défense Arena de París (Francia).

¿En qué canales ver Ignacio Buse vs. Daniil Medvédev?

En cuanto a la transmisión del partido entre Ignacio Buse vs. Daniil Medvédev, esta estará disponible para toda Latinoamérica por la señal de Disney Plus Premium, a la cual se puede acceder en su versión de paga tanto en TV como para dispositivos móviles. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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