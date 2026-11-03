Pablo Guede presentará en las próximas horas su descargo ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, luego de que se la abrió un expediente para una posible sanción luego del encontronazo que tuvo con Hernán Barcos en el Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Basándose principalmente en dos antecedentes similares en los que los involucrados no recibieron suspensiones, y a través de la gerencia legal de Alianza Lima y de su abogado personal, este descargo se hará efectivo.

La defensa, en primer término, citará el caso de cinco futbolistas de Los Chankas que, tras protagonizar un cruce con hinchas de su propio club luego de perder ante Deportivo Garcilaso, recibieron multas económicas de entre 2 y 4 UIT, sin suspensión. Es decir, no abrieron expediente, tal como el caso de Pablo Guede

Por otro lado, el segundo antecedente tiene que ver con Claudio Biaggio, quien insultó a Horacio Melgarejo después de un partido entre Comerciantes Unidos y Cienciano, en el Inca Garcilaso del Cusco, sin que siquiera se le abriera un expediente al ‘Pampa’. De hecho, ambos también se agarraron de boca en las afueras del estadio y tuvieron que ser separados para que llegara a mayores.

Si bien Pablo Guede reconoce que existió un contacto físico con Hernán Barcos, el DT blanquiazul remarca que nunca hubo una agresión. Además, los letrados sostienen que el partido se desarrolló en un contexto de tensión, ya que desde la tribuna lanzaron monedas hacia el entrenador y el banco de suplentes de Alianza Lima. También señalan que el propio Barcos realizó gestos hacia Guede y los integrantes del banco.

Por último, los abogados solicitarán que se archive el expediente o que, en caso de encontrarlo responsable, el argentino reciba una multa económica sin suspensión. En las próximas horas se esperan más novedades, sobre todo para saber cuál es la decisión final en el caso del DT íntimo.

El encontronazo de Pablo Guede y Hernán Barcos sigue trayendo cola. (Foto: Baje de Pepa)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Cienciano, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, está programado para hoy martes 3 de noviembre desde las 8:00 p.m. Este duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Cienciano?

En cuanto a la transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Cienciano, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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