Solo hace unos meses atrás, Carlos Zambrano era uno de los capitanes de Alianza Lima, clásico rival de Universitario de Deportes. Ahora, defiende la camiseta de Sport Boys que precisamente se medirá ante los cremas este miércoles en el Estadio Monumental, en uno de los duelos pendientes del Torneo Clausura de la Liga 1, y que puede definir la punta del campeonato.

‘El Kaiser’ sabe de la importancia del partido, sobre todo porque se trata de una opción de oro para la ‘U’ de ganr el segundo torneo del año y asegurar el playoff de las finales frente a los blanquiazules que ganaron con mucha justicia el Apertura.

En diálogo con el programa de YouTube ‘La Interna’, Zambrano destacó la presión que siente Universitario, dado los resultados de Sporting Cristal y Sport Huancayo que ganaron el lunes y comparten momentáneamente el liderato del Torneo Clausura.

“Ellos tienen la presión porque están arriba y están peleando cosas importantes, ¿no? Nosotros seguimos creciendo poco a poco, ya que el Boys hace muchos años venía muy mal... peleando la baja y esta vez hace varias fechas no tenemos nada que ver con el descenso, y creo que ese es el camino”, dijo el experimentado defensor peruano.

“Esperemos que sea un lindo espectáculo para la gente. Sinceramente, queremos ganar de todas maneras. En el peor de los casos sacar un buen resultado del cual lo complicaría mucho a la ‘U’. Como te repito, ellos tienen mucho que perder, nosotros tenemos mucho que ganar”, añadió Zambrano.

Los rosados llegan con la moral al tope, luego de un gran triunfo de visita ante Cusco FC. (Foto: Sport Boys)

En esa misma línea, señaló que tiene buenas sensaciones en la previa a este tradicional partido y tiene mucho optimismo por lo que pueda pasar en el recinto crema. Además, remarcó que tendrán una postura ofensiva en busca de la victoria.

“Me veo feliz terminando el partido por el gran esfuerzo que el equipo va a hacer. Tenemos muchas ganas de que llegue el día, la hora, de hacer un gran partido contra ellos y como te dije, nosotros vamos a hacer nuestros partido. No nos vamos a tirar para atrás, para nada, y ellos también saben la calidad de equipo que tenemos y de jugadores que tenemos”, apuntó.

“Pasa nada, no pasa nada. Voy a entrar a reírme. La gente no juega, no se siente presión cuando estamos en el campo. He jugado contra el Bayern Múnich en el Allianz Arena, así que tranquilo”, finalizó su intervención Zambrano en el mencionado espacio deportivo.

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