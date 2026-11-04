Alianza Lima venció por 1-0 a Cienciano y todavía se aferra a sus mínimas posibilidades de llegar a la última fecha del campeonato con chances de ganar el Torneo Clausura. En medio de esta victoria en Matute, Pablo Guede tomó la palabra en conferencia de prensa y analizó el trámite del encuentro frente al conjunto cusqueño, respondió ante las consultas sobre Horacio Melgarejo y dejó un contundente mensaje sobre su actitud tras el partido pasado en donde terminó pechando a Hernán Barcos camino a los vestuarios.

En primera instancia, por más que las matemáticas no favorezcan a Alianza Lima y dependan de otros resultados para ganar el Torneo Clausura, Pablo Guede dejó en claro que mientras los números no dictaminen en que quedaron fuera de la pelea, él y sus jugadores seguirán dando pelea hasta el final.

“Yo y los jugadores no vamos a tirar la toalla. No voy a planear, me rehúso a eso, vamos a dar pelea hasta que nos digan que ya no podemos más”, sostuvo el argentino. Recordemos que Alianza Lima marcha quinto con 28 puntos, a tres del líder Sporting Cristal, pero que podrían llegar a ser cinco si hoy Universitario de Deportes vence a Sport Boys y llega a 33 unidades.

En esa misma línea, consciente de que al menos aseguraron la final nacional al haber ganado el Torneo Apertura y cerrar el año entre los dos primeros del acumulado, Guede no quiere conformarse con eso. “Sabemos que queda lo más importante que todos queremos, pero hasta que no me digan que no se puede, sigo sacando cuentas y seguiremos luchando hasta lo último”, apuntó.

Pablo Guede tiene un expediente abierto en la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana. (Foto: Getty Images)

En otro momento de la charla con al prensa, Pablo Guede evitó referirse a la expulsión de Horacio Melgarejo, quien se retiró del campo haciéndole gestos a la hinchada blanquiazul en las tribunas. Eso sí, remarcó que, en cuanto a su caso por el choque con Hernán Barcos, ya lo trabajó con sus abogados. “Estuvimos con los abogados e hicimos el descargo que creo que correspondía, espero que no me sancionen, es lo que espero”, añadió.

Al ahondar en las razones que derivaron en su mano a mano con el delantero de Sporting Cristal, el director técnico de Alianza Lima asumió su responsabilidad e hizo mea culpa al aceptar que no debió reaccionar de esa manera al ser un profesional. No obstante, recalcó que espera que en un futuro se sepa la verdad sobre por qué tuvo esa actitud frente al ‘Pirata’.

“Yo sé que no tuve que reaccionar de esa manera, soy un profesional. Yo me fui muy tranquilo, espero que alguna vez se enteren de la verdad de lo que pasó. Asumiendo que yo me equivoqué, pero ojalá que alguna vez salga la verdad, yo no la voy a contar, porque yo tengo códigos, lo que sucede en la cancha, queda allí. Esta bien si me mataron por mi reacción, pero cuando todos sepan lo que pasó, me gustaría escucharlos si no reaccionarían como yo reaccioné”, aseveró.

Por último, en cuanto a lo futbolístico, Guede consideró que no hicieron un buen partido frente a Cienciano, aunque no dejó de lado el condimento anímico en una recta final de campeonato que se pode cada vez más intensa. “Fue el peor partido que jugamos desde que estoy yo, pero también fue el mejor en el corazón. Este partido se ganaba con corazón y no con juego”, puntualizó.

Alianza Lima venció por 1-0 a Cienciano en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 a Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 8 de noviembre desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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