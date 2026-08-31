Ignacio Buse vs. Marcos Giron se enfrentan este martes 1 de septiembre desde las 3:30 p.m. en la Cancha 17 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, por la primera ronda del US Open 2026. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Ignacio Buse afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su todavía corta carrera profesional. El tenista peruano hará su debut en el cuadro principal del US Open 2026 frente al estadounidense Marcos Giron, en un encuentro correspondiente a la primera ronda del último Grand Slam de la temporada.

El representante nacional llega a Nueva York atravesando el mejor momento de su carrera. Buse acaba de conquistar el ATP 250 de Winston-Salem, donde derrotó al británico Arthur Fery en la final y consiguió un histórico título sobre cancha dura.

Su gran actuación en Winston-Salem también le permitió dar un importante salto en el ranking ATP. El peruano llega al US Open instalado en el puesto 30 del mundo, mientras que Giron aparece fuera del top 80. Buse, además, será el único representante peruano en el cuadro principal masculino.

Al frente estará Marcos Giron, tenista estadounidense que buscará aprovechar la localía para avanzar a la segunda ronda. Sin embargo, el historial reciente entre ambos favorece al peruano, ya que se enfrentaron esta temporada en el ATP de Queen’s y Buse consiguió imponerse en un ajustado partido.

Aquella victoria llegó después de una remontada del peruano, quien terminó imponiéndose por 3-6, 7-5 y 7-6(8). Por ello, Buse ya sabe lo que significa enfrentar a Giron y tendrá nuevamente la oportunidad de demostrar que puede competir de igual a igual ante jugadores con experiencia en el circuito ATP.

El duelo también llega en un momento especial para el tenis peruano. Buse se convirtió en una de las principales figuras de la región después de su consagración en Winston-Salem, torneo en el que hizo historia al convertirse en el campeón más joven de la competición y romper una larga espera para el tenis nacional en cancha dura.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Marcos Giron?

Ignacio Buse vs. Marcos Giron se enfrentan por la primera ronda del US Open. El tenista peruano hará su debut en el último Grand Slam de la temporada ante el estadounidense Giron, tras coronarse en el ATP de Winston-Salem 2026. El encuentro está programado para este martes 1 de septiembre a las 3:30 p.m.

¿En qué canales ver Ignacio Buse vs. Marcos Giron?

En cuanto a la transmisión del Ignacio Buse vs. Marcos Giron, esta podrá seguirse a través de la señal de ESPN y en su plataforma virtual Disney Plus. Asimismo, podrás seguir todos los detalles del partido, incluyendo el resultado y las incidencias, a través de la web de Depor.

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