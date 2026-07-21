Para nadie es un secreto que Miguel Silveira no salió de Universitario de Deportes en buenos términos. Su abrupta desvinculación no solo se dio por bajo rendimiento y por la necesidad del área deportiva de tomar decisiones drásticas pensando en el Torneo Clausura, sino también por las fuertes declaraciones del representante del mediocampista brasileño, quien puso en tela de juicio las determinaciones que se tomaban en los comandos técnicos de la ‘U’.

Como se recuerda, Robson Lima, agente del futbolista, aseguró, sin prueba alguna, que habían algunos elementos en el plantel de Universitario que interferían en las decisiones para la conformación de los equipos titulares y que por eso su patrocinado no tuvo chances de jugar. Desde tienda crema, por supuesto, desmintieron esta versión.

Posteriormente Miguel Silveira aceptó los términos propuestos por la ‘U’ para ponerle fin a su vínculo contractual, dejándolo como agente libre para que pueda negociar con cualquier otro equipo. Es ahí donde apareció Cusco FC tras el llamado de Javier Rabanal, también de paso por el conjunto estudiantil, quien buscó contar con sus servicios para afrontar el segundo semestre de la temporada.

Miguel Silveira ya debutó con Cusco FC en el Torneo Clausura 2026. (Foto: Cusco FC)

Curiosamente, este fin de semana, por la fecha 2 del certamen en curso, Universitario recibirá a Cusco FC en el Estadio Monumental. Este encuentro marcará el regreso de Silveira y Rabanal al recinto crema, donde seguramente la hinchada les hará sentir que están de visitantes.

Precisamente en una reciente intervención ante los medios de comunicación, Silveira habló sobre este duelo contra la ‘U’ y aseguró que enfrentarán a un gran equipo, pero que eso no será un condicionante para que Cusco FC busque ejecutar su plan para llevarse los tres puntos de Lima.

“Me siento muy bien, creo que vamos a enfrentar a un gran equipo, el más grande y bueno, vamos a dar todo de nosotros. Tenemos condiciones, será difícil, claro. Será un partido muy difícil, pero sí el equipo tiene muchas condiciones”, afirmó. ¿Habrá ley del ex en el Monumental y le marcará a Universitario?

Miguel Silveira marcó un gol durante su paso por Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Cusco FC?

Universitario vs. Cusco FC se enfrentan este viernes 24 de julio desde las 8:30 p.m., en el compromiso correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Este encuentro se disputará en el Estadio Monumental: la ‘U’ llega tras vencer por 2-1 a ADT, mientras que los dorados hicieron los propio frente a Alianza Atlético (4-1).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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