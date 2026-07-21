Una vez concluidas las emociones del reciente Mundial 2026, la Selección Peruana ha decidido enfocarse de lleno en el nuevo proceso. Bajo la dirección técnica de Mano Menezes, el combinado patrio busca reestructurar su funcionamiento táctico con miras al reto que significará buscar un cupo para la próxima Copa del Mundo, un torneo que promete ser inédito al contar por primera vez con la participación de 64 selecciones.

Para medir el nivel real del equipo en este nuevo ciclo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) viene gestionando una exigente serie de compromisos internacionales de alto nivel. La intención de la dirigencia y del cuerpo técnico es poner a prueba al plantel frente a rivales competitivos que hayan tenido rodaje en la última cita mundialista, garantizando así exámenes de la más alta exigencia.

En ese sentido, la información revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’ señala que la FPF tiene prácticamente cerrados dos encuentros de primer nivel para el tramo final del año. Los oponentes confirmados para dichos choques serían Japón y Australia, dos cuadros que vienen de dejar grata impresión en el escenario internacional.

Estos esperados compromisos se llevarían a cabo durante la ventana internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre de 2026. La planificación logística apunta a que ambos encuentros se disputen en territorio japonés, sirviendo como una gira asiática clave para consolidar la idea de juego que pretende implantar el comando técnico nacional antes de las competencias oficiales.

Japón viene de dejar una buena impresión en el Mundial 2016. (Foto: AFP)

Si bien la programación exacta de los partidos e itinerarios aún se encuentra en la fase final de ajustes, se espera que en las próximas semanas se oficialicen los horarios. La logística para trasladar al equipo de todos al continente asiático está muy avanzada, faltando únicamente ultimar pequeños detalles contractuales entre los organismos organizadores.

Ojo, la planificación del segundo semestre incluye compromisos previos en América del Norte durante septiembre y octubre. No obstante, el plato fuerte para el cierre de temporada se concentrará en suelo nipón, donde el conjunto peruano buscará medirse de igual a igual frente a dos de las potencias más regulares de la Confederación Asiática de Fútbol.

Con estos dos duelos en noviembre, la Bicolor completaría un calendario sumamente exigente de seis amistosos internacionales para la parte final del año 2026. Esta seguidilla de cotejos resultará fundamental para que Mano Menezes saque conclusiones valiosas sobre el rendimiento individual de sus dirigidos y logre afianzar un once.

De esta manera, el horizonte de la Selección Peruana queda definido con choques ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia durante los meses de septiembre u octubre, para luego culminar el ciclo anual en noviembre ante Japón y Australia. Un camino arduo pero sumamente provechoso para preparar al equipo nacional de cara a las próximas Clasificatorias.

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