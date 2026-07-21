Alianza Lima se estrenó en el Torneo Clausura con una victoria por 2-1 sobre Sport Huancayo, iniciando con pie derecho la revalidación de lo que consiguieron en el Apertura. Sin embargo, no todas son buenas noticias en el conjunto de La Victoria, pues en las últimas horas se reveló la lesión que padece uno de los fichajes que llegó a comienzos de esta temporada: Luis Ramos.

Según informaron en el programa Hablemos de MAX, Ramos padece de una pubalgia y precisamente por eso no salió en lista para el compromiso con el ‘Rojo Matador’, donde Alianza Lima terminó imponiéndose con doblete de Eryc Castillo. De momento, se sabe que el atacante está cumpliendo con su proceso de recuperación.

El departamento médico de Alianza Lima evalúa diariamente a Luis Ramos para saber cómo avanza su puesta en forma y en qué momento podrá ser considerado por Pablo Guede dentro de su nómina de convocados. Por cómo van las cosas, lo más seguro es que tampoco salga en lista este fin semana para el cruce con Comerciantes Unidos.

Luis Ramos no ha marcado goles en partidos oficiales con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Ramos llegó a Alianza Lima como incorporación para esta temporada, pero por ahora no ha conseguido encadenar la continuidad que hubiera querido. No solo se trata de que Paolo Guerrero y Federico Girotti están unos pasos por delante, sino también que físicamente no ha tenido buena suerte con las lesiones.

Mientras se recupera al 100%, se espera que Paolo Guerrero siga siendo la referencia de ataque de Alianza Lima en este arranque del Torneo Clausura. En tienda íntima confían en la experiencia del ‘Depredador’ y cómo está rindiendo cada vez que arranca. Aunque no anotó antes Sport Huancayo, estuvo muy participativo cada vez que se vinculó con sus compañeros.

Ramos, quien llegó al conjunto victoriano tras su paso por América de Cali, firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2028. En cuanto a números, en 13 partidos disputados entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, no ha marcado goles y apenas ha contribuido con dos asistencias. Veremos si el futbolista de 26 años levanta en los próximos meses y retoma el nivel que mostró en Colombia.

Luis Ramos llegó a Alianza Lima tras su paso por América de Cali. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para este domingo 26 de julio desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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