¡Remontada de jerarquía! Juan Pablo Varillas venció a Clarke y avanzó a la final del Challenger de Como

Juan Pablo Varillas demostró carácter, experiencia y una gran capacidad de reacción para superar al británico Jay Clarke por 2-1 y avanzar a la gran final del Challenger de Como, en Italia. El tenista peruano tuvo que remontar un partido que comenzó cuesta arriba, pero terminó imponiendo sus condiciones en los momentos decisivos.

El primer set fue muy parejo de principio a fin. Ambos jugadores mantuvieron sus servicios y protagonizaron un intenso intercambio de golpes durante una hora y cinco minutos. La definición tuvo que trasladarse al tie-break, donde Clarke, actual número 242 del ranking ATP, estuvo más preciso y se quedó con la manga por 7-4, colocándose 1-0 arriba en el marcador.

La historia parecía complicarse aún más para Varillas en el segundo parcial. El británico aprovechó el buen momento que atravesaba y consiguió ponerse 4-1 por delante, generando dificultades para el peruano. Sin embargo, Varillas no perdió la calma y comenzó a recuperar terreno con una notable reacción.

El representante nacional elevó su nivel, encontró mayor profundidad en sus golpes y logró darle vuelta al desarrollo del set. Tras una hora y 19 minutos de intensa disputa, Varillas terminó imponiéndose por 7-5 y llevó el encuentro a un tercer y definitivo parcial.

Ya en la última manga, el peruano salió con otra actitud y tomó rápidamente el control del partido. Varillas consiguió una ventaja inicial de 4-0 que le permitió jugar con mayor confianza y trasladar toda la presión a su rival. Clarke intentó responder y evitar que el encuentro se le escapara, pero no encontró la fórmula para frenar al tenista nacional.

Varillas mantuvo la concentración hasta el último punto y, después de 41 minutos de juego en el tercer set, cerró la victoria con un contundente 6-1. De esta manera, el peruano completó una importante remontada y aseguró su presencia en la definición del Challenger de Como.

Con este triunfo, Juan Pablo Varillas queda a un solo partido de conquistar el título en tierras italianas. El peruano buscará cerrar de la mejor manera su participación en el torneo y sumar un nuevo trofeo a su carrera profesional.

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