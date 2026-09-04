El fútbol peruano atraviesa un momento sumamente delicado tras los lamentables incidentes de violencia registrados recientemente en los exteriores del Estadio Alberto Gallardo. Frente a una crisis futbolística de Sporting Cristal, un sector de malos hinchas cometieron una repudiable situación que manchó el desarrollo del campeonato nacional al atentar contra Julio César Uribe, actual directivo del cuadro bajopontino. Frente a esto, no solo el cuadro ’rimense’ o incluso la FPF, extendieron su solidaridad si no también los hizo el club Alianza Lima.

La escuadra íntima no quiso ser ajena al terrible episodio que le tocó vivir al actual Director General de Fútbol. Dejando de lado cualquier tipo de rivalidad deportiva en la cancha, los victorianos demostraron una inmensa empatía ante la lamentable situación que padeció el recordado ‘Diamante’ enviándole mucha fuerza para superar este tenso y reprochable momento.

A través de su documento oficial, el conjunto victoriano enfatizó su enérgico rechazo a los actos vandálicos ocurridos en el Rímac. “El Club Alianza Lima expresa su total solidaridad con Julio César Uribe, Director General de Fútbol del club Sporting Cristal, tras la agresión de la que fue víctima el día de hoy”, indicaron inicialmente.

Julio César Uribe fue agredido al salir del Estadio Alberto Gallardo. (Foto: @EntreBolas)

De igual modo, la institución blanquiazul dejó una postura sumamente clara sobre las tensiones que rodean a uno de sus rivales siempre directos. Los ‘íntimos‘ mencionaron que, más allá del complejo presente deportivo que viene ocurriendo con Sporting Cristal, no existe absolutamente nada que justifique que un directivo sea agredido bajo esa circunstancia.

El equipo del pueblo también aprovechó este pronunciamiento institucional para ensalzar el enorme legado del exseleccionado nacional. “Julio César Uribe es una figura del fútbol peruano. Su trayectoria como futbolista y como entrenador forma parte de la nuestra historia. Nada de lo que ocurre en la cancha puede justificar que una persona sea agredida”, señalaron con profunda convicción.

En ese mismo sentido, la cúpula directiva aliancista hizo un importante llamado a la reflexión general para erradicar a los malos elementos del entorno futbolístico. “El reclamo, la exigencia y la crítica son parte legítima de nuestro fútbol. La violencia no lo es”, añadieron de manera tajante.

Cabe recordar que el ‘Diamante’, como bien dice el comunicado, formó parte del conjunto ‘blanquiazul’ como entrenador en el año 1995 donde quizá no consiguió el título, pero tuvo buenos resultados en la tabla. De hecho, ese año terminó perdiendo el título a manos de Sporting Cristal, pero han dado a entender que, cuando se trata de erradicar la violencia, vale la pena unir fuerzas.

Alianza Lima envió comunicado oficial sobre los actos de violencia contra Julio César Uribe. (Foto: X)

El mensaje prosiguió reiterando que estas actitudes negativas y cobardes no pueden tener cabida en el deporte nacional. El cuadro victoriano remarcó que la violencia no puede ser tolerada “en ninguna de sus formas ni contra ninguna de las personas que hacen posible este deporte: dirigentes, futbolistas, cuerpos técnicos, trabajadores, periodistas e hinchas”.

Por último, Alianza Lima cerró su intervención exigiendo una rápida investigación policial para hacer justicia. “Confiamos en que las autoridades competentes identifiquen y sancionen a los responsables. Al profesor Julio César Uribe, a su familia y al club Sporting Cristal, nuestro saludo y nuestro respeto”, sentenciaron solidariamente.

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