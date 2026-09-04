El mediocampista peruano Erick Noriega continúa demostrando un excelente momento deportivo en el exigente fútbol brasileño tras redondear una notable actuación con la camiseta de Gremio. El talentoso volante nacional disputó la totalidad de los minutos durante el vibrante clásico frente al Internacional de Porto Alegre, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Brasil. Esta importante victoria por tres a uno permitió que el conjunto ‘tricolor’ clasifique a la siguiente etapa, desatando la locura absoluta de toda la apasionada fanaticada local.

El firme desempeño del mediocentro en la zona medular fue fundamental para sostener neutralizar los constantes ataques del tradicional rival de la ciudad. Gracias a su amplio despliegue físico y su enorme precisión en la entrega del balón, el futbolista incaico logró destacarse nítidamente con un pase clave dentro de sus estadísticas.

El altísimo nivel mostrado durante este determinante cruce eliminatorio no pasó desapercibido para los rigurosos medios de comunicación deportivos del país sudamericano. Diversos portales especializados y analistas locales coincidieron en destacar la solvencia del peruano.

Erick Noriega se consolida como titular en el plantel de Gremio. (Foto: Captura)

El medio Ge Globo fue quienes aplaudieron con mayor notoriedad el rendimiento del ‘Samurai’, al ponerle una nota de 6 puntos, casi similar al portal Sofascore que le puso un 6.8 como valoración. “Cerró eficazmente los espacios en el centro del campo y consolidó aún más su puesto como titular”, indicaron.

Por su parte, en esta web también los hinchas tienen la posibilidad de puntuar a los jugadores que protagonizaron el partido. Fue bajo esa mirada, en el que Erick Noriega recibió más puntaje, sumando un 7.8 que refleja también lo que se ha visto en redes sociales en las últimas horas donde muchos aplaudieron su rendimiento.

Análisis y puntaje de GeGlobo. (Foto: Captura web)

Otro de los puntajes recibidos fue de un 6.5, de parte del portal Zero Hora que solo se limitó a comentar sobre su posición y la principal dificultad que tuvo para frenar a un rival en específico: “Situado frente a la zona, tuvo dificultades para encontrar a Alan Patrick. Era el jugador más discreto del equipo”.

Por otro lado, quienes si fueron más duros con él, fueron los de Correio do Povo, quienes le pusieron apenas 5 puntos de calificación, donde aseguraron que su desempeño fue simplemente de “regular” en cuanto a la marcación en esa zona del campo.

Con esta regularidad futbolístico, el volante no solo se prepara para encarar la dura ronda de semifinales frente al poderoso Atlético Mineiro buscando un histórico boleto a la gran final de la competición, sino que también fortalece su imagen internacional de cara a lo que será la próxima convocatoria de la Selección Peruana.

Puntuaciones a Erick Noriega en Zero Hora y Correio do Povo. (Foto: Captura web)

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