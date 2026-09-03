Paolo Guerrero podría convertirse en una sensible baja para Alianza Lima de cara al clásico contra Universitario de Deportes. El delantero no llegaría en condiciones para disputar el esperado encuentro ante los cremas, que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva por el Torneo Clausura.

La información fue difundida este jueves en el programa ‘Hablemos de MAX’, donde señalaron que el ‘Depredador’ tampoco sería utilizado frente a Juan Pablo II. De acuerdo con lo informado, el atacante tendría una lesión que demandaría como mínimo dos semanas de recuperación.

“Es real que Paolo Guerrero no va a llegar al partido contra Juan Pablo II en Chongoyape y veo bien difícil, tampoco llegaría al clásico contra Universitario de Deportes. La información que tengo es que lo que tiene es mínimo para dos semanas”, se indicó durante el programa.

La preocupación en tienda blanquiazul no se limitaría al clásico. Según la misma información, Guerrero también tendría pocas posibilidades de participar en el siguiente compromiso de Alianza Lima ante ADT, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura.

El atacante habría terminado con molestias después del partido frente a Deportivo Garcilaso, disputado en Matute. Incluso, se pudo observar que salió del estadio con cierta dificultad para caminar, situación que habría encendido las alarmas dentro del comando técnico de Pablo Guede.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre la lesión exacta de Paolo Guerrero ni sobre el tiempo definitivo que estará fuera de las canchas. No obstante, la información conocida apunta a que el delantero deberá atravesar un periodo de recuperación antes de volver a competir.

La posible ausencia del ‘Depredador’ representa un problema importante para Alianza Lima, especialmente porque el equipo viene de caer ante Deportivo Garcilaso y necesita recuperarse en el Torneo Clausura. Los blanquiazules tendrán primero el compromiso ante Juan Pablo II y luego deberán afrontar uno de los partidos más esperados del campeonato.

De confirmarse su baja, Paolo Guerrero se perdería una vez más un clásico ante Universitario por el Torneo Clausura. Recordemos que el año pasado, el delantero no figuró en la lista de convocados de Alianza Lima para visitar el Estadio Monumental debido a una lesión.

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