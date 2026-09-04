Continuando con la actividad en el fútbol peruano, este fin de semana las acciones se reinician para dar paso a la Fecha 8 del Torneo Clausura, que tendrá partidos claves para los equipos que luchan por el segundo títulos de este año. Pero para los equipos de mediatabla, también representa una clara oportunidad de sacar ventaja frente a sus rivales, tal como es el caso de Comerciantes Unidos que, frente a Universitario, buscará seguir avanzando a los puestos de clasificación de un torneo internacional.

Por ello, el equipo de Cutervo, no quiere dar chance alguna a que se cometa alguna equivocación en el partido que posteriormente podría alterar algún resultado. Es así que, causando un poco de controversia, emitió un comunicado solicitando a la CONAR una revisión a los árbitros programados para su próximo partido.

Y es que si bien no han querido referirse a un nombre en particular, su ansia por meterse en puestos de clasificación internacional, no quiere permitir que el partido se vea condicionado porque se juegue en el Estadio Monumental. Para las ‘Águilas’ este partido significa una oportunidad clave de acortar una brecha de 5 puntos que lo separa del octavo puesto del acumulado.

Comerciantes Unidos ha acumulado solo 2 triunfos en lo que va del Torneo Clausura. (Fotos: Liga 1)

“Esta solicitud responde únicamente a un criterio preventivo y de garantía, con el propósito de contribuir a que el encuentro se desarrolle bajo condiciones de tranquilidad, transparencia, imparcialidad y confianza para ambas instituciones”, afirma Comerciantes Unidos en su comunicado difundido en redes sociales.

Los nombres elegidos para esta justa son Michael Espinoza, como juez principal, que en el campo estará acompañado de Héctor Fuiza, Mauricio Flores y Dariel Cornejo. Mientras que, en el VAR, estará Lenin Montalván junto a Cristian Allca, que se encargarán de cualquier revisión de alguna jugada que no sea percibida de manera correcta por el ya mencionado árbitro que llevará las riendas del partido.

Si bien no quisieron ser incisivos, hay que decir que dicha comunicación habría causado controversia por lo que el equipo trata de dar a entender, que es pedir algo que debería llegar sin necesidad de una solicitud formal. “El Club reafirma su absoluto respeto por las autoridades y organismos competentes del fútbol peruano, dejando en sus manos la evaluación correspondiente de nuestra solicitud”, indicaron.

Comunicado oficial de Comerciantes Unidos. (Foto: @comerciantes_unidoscutervo)

¿Cuándo juegan Comerciantes Unidos vs. Universitario?

El encuentro entre Comerciantes Unidos vs. Universitario se disputará este sábado 5 de septiembre en el Estadio Monumental de Ate, programado para las 8:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España. Este partido corresponde a la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs. Universitario?

La transmisión del partido entre Comerciantes Unidos vs. Universitario estará a cargo de L1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 MAX. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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