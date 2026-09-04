El profundo malestar generado por el actual rendimiento futbolístico del plantel ‘rojinegro’ ha provocado una contundente respuesta desde la máxima cúpula dirigencial del dominó. Jader Rizqallah decidió romper su prolongado silencio mediático para analizar exhaustivamente el complejo escenario deportivo que atraviesa el equipo arequipeño durante la presente temporada nacional. El presidente de la junta de acreedores de Melgar reconoció públicamente el justificado fastidio de toda la inmensa fanaticada mistiana, pero aprovechó esta gran oportunidad para ratificar su absoluta confianza en los encargados del área deportiva institucional.

Frente a los constantes reclamos de la tribuna que exigen una profunda reestructuración y la salida inmediata de Ricardo Bettocchi y Edgar Villamarín, el inversionista descartó cualquier tipo de cambio gerencial a corto plazo. El directivo aclaró que las recientes contrataciones de refuerzos no fueron decisiones tomadas unilateralmente por dichos administradores.

A pesar de que, sean ambos las caras más visibles del club, solo responden a un minucioso trabajo conjunto elaborado por un departamento especializado de scouting y el propio comando técnico, quienes evalúan rigurosamente si los perfiles se adaptan al sistema táctico del primer equipo.

“En el club hay un equipo donde está el área de scouting, está el comando técnico y otras personas... Acá no es que yo, me gusta este jugador, quiero traerlo y ya. No”, explicó tajantemente, revelando que incluso sus propias sugerencias de fichajes han sido rechazadas cuando no encajan con la planificación deportiva.

Ricardo Bettocchi, administrador de FBC Melgar. Foto: Difusión.

Lejos de esquivar las críticas por la notoria sequía de campeonatos en las últimas temporadas, el empresario admitió compartir ese mismo sentimiento de decepción que inunda a las gradas del estadio Monumental de la UNSA. “Yo entiendo a los hinchas y comprendo su frustración porque yo estoy recontra frustrado y fastidiado. No estoy contento para nada con la situación, pero estoy seguro que está situación se va a revertir”, confesó el dirigente.

El dirigente es sumamente consciente de la altísima exigencia que recae sobre una institución histórica que se acostumbró a pelear en lo más alto de la tabla. “Si no ganas un título, de nada sirve el resto y soy el primero en sentir frustración de no poderle haber regalado otro título a la hinchada de Melgar, que se lo merece”, remarcó.

A pesar de los resultados deportivos adversos en el primer equipo, pues no campeona desde el 2015, el presidente destacó el innegable crecimiento institucional y el desarrollo tecnológico que viene experimentando el ‘dominó’. En ese sentido, aseguró que el departamento de menores sigue fortaleciéndose con la reciente incorporación de nuevos preparadores físicos enfocados exclusivamente en potenciar a los juveniles arequipeños.

Máximo inversionista Jader Rizqallah respalda a Betocchi y Villamarín en FBC Melgar. Foto: Difusión.

Proceso de lavado de activos en su contra

Durante su extensa intervención, el inversionista también aprovechó para referirse al duro impacto mediático que sufrió a nivel empresarial tras enfrentar una compleja investigación por presunto lavado de activos, lo que le generó muchos cuestionamientos sobre como manejaba la interna de Melgar.

“El Poder Judicial y el Ministerio Público, el año pasado, archivaron definitivamente la denuncia por lavado de activos, fue un proceso totalmente injusto. Este tema me hizo un daño terrible”, lamentó, atribuyendo el origen de este cerrado conflicto legal a una denuncia sin sustento impulsada por un exdirectivo de la institución.

Finalmente, tras dejar en claro que mantendrá firme su respaldo al actual proyecto y superar los cuestionamientos personales, la máxima autoridad arequipeña reafirmó sus enormes ambiciones internacionales. “Mi sueño es salir campeón en Libertadores; así la gente se ría o piense que estoy soñando, voy a pelear por eso”, sentenció el presidente.

TE PUEDE INTERESAR