Juan Pablo Varillas cortó su excelente racha de victorias en este 2026, tras caer en las semifinales del Challenger de Buenos Aires ante el argentino Andre Collarini. Fue un partido bastante peleado, en el que incluso logró sacar ventaja desde el inicio de las acciones sin ceder su servicio.

El primer set fue a favor del peruano con un contundente 6-1 que hacía pensar en una cómoda victoria para sellar su pase a la final del torneo. Sin embargo, existió una buena reacción de su rival que le tomó la mano a su saque y sacó ventaja para quedarse con el segundo parcial por 6-3.

En el tercero y decisivo set, ‘Juanpi’ perdió consistencia y regularidad en sus devoluciones. Esto fue aprovechado por el argentino que rápidamente se puso quiebre arriba, poniendo cuesta arriba el panorama para el tenista blanquirroja.

Pese a los esfuerzos de Varillas perdió por 6-4 y, pese a la derrota, disputó un gran torneo, lo que genera esperanza en que pueda recuperar su mejor versión, acostumbrado a estar en el Top 100 del ranking ATP.

Cabe mencionar que su camino a las semifinales comenzó con victoria sobre los argentinos Gonzalo Villanueva y Lautaro Midon, además del brasileño Pedro Sakamoto.

Actualmente, ‘Juanpi’ se ubica en la posición 253 del ranking ATP, tras un irregular 2025. La lesiones no le permitieron competir como nos tiene acostumbrados, pero el 2026 es su gran revancha profesional y la ha empezado de buena manera.

Varillas ya sabía lo que es celebrar en este torneo, pues hace un año venció en la final del mismo al paraguayo Daniel Vallejo con doble 6-4 y alzó el trofeo de la competencia, el séptimo de su carrea como profesional.

Varillas con el trofeo del Challenger de Buenos Aires que ganó en 2025. (Foto: Difusión)

Este torneo es fundamental para que llegué en las mejores condiciones a la exigente serie del Team Perú ante Alemania, por la primera ronda del qualyfiers de la Copa Davis. Esta vez, los nuestros serán visitantes y enfrentarán los partidos en superficie dura.

El entrenador nacional, Luis Horna, confirmó la lista de convocados que son: Ignacio Buse / Gonzalo Bueno / Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino. En tanto, el rival contará con Jan-Lennard Struff / Yannick Hanfmann / Tim Pütz y Kevin Krawietz.

Mientras que los europeos fueron semifinalistas de la última edición, cuando cayeron ante España, Perú dejó en el camino a Portugal, en una vibrante serie disputada solo hace unos meses en nuestra capital.

