Juan Pablo Varillas cayó ante Matej Dodig y se quedó con el subcampeonato del Como Challenger

Juan Pablo Varillas se quedó a un paso de levantar un nuevo trofeo en su carrera. El tenista peruano disputó este domingo la final del Como Challenger, en Italia, pero no pudo superar al croata Matej Dodig, quien se impuso por 2-0 y terminó quedándose con el título del certamen.

Varillas llegó a la definición después de protagonizar una gran semana sobre la arcilla italiana. El representante nacional consiguió cuatro triunfos consecutivos antes de instalarse en la final, resultado que le permitió recuperar sensaciones positivas y sumar importantes partidos de competencia.

Sin embargo, en el encuentro decisivo tuvo al frente a un Dodig que salió decidido a tomar el control desde los primeros juegos. El croata aprovechó sus oportunidades y consiguió marcar diferencias en el primer set, que terminó llevándose por 6-3.

El peruano intentó reaccionar en la segunda manga. Varillas encontró mayor regularidad en sus golpes y consiguió mantener el marcador mucho más equilibrado. Ninguno de los dos logró sacar una ventaja definitiva y el set terminó igualado 6-6, por lo que el ganador tuvo que definirse en el tie-break.

En esa instancia, Dodig volvió a mostrar mayor precisión en los puntos importantes. El croata logró imponerse por 7-5 y aseguró la segunda manga, cerrando el partido después de una hora y 33 minutos de juego.

De esta manera, Varillas tuvo que conformarse con el segundo lugar del Como Challenger, aunque su recorrido por el torneo deja un balance positivo. El peruano volvió a competir por un título y sumó cuatro victorias antes de disputar la final, algo importante pensando en los próximos compromisos de su calendario.

Varillas cambia el chip y piensa en la Copa Davis

El tenista nacional no tendrá demasiado tiempo para lamentar la derrota. Su siguiente desafío será con la selección peruana en la Copa Davis, competencia en la que buscará aportar su experiencia para que el equipo nacional consiga un resultado positivo.

Varillas formará parte del combinado peruano junto a Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Arklon Huertas del Pino y Alexander Merino. El objetivo será conseguir una victoria frente a Paraguay en la serie correspondiente al torneo internacional.

Actualmente ubicado en el puesto 234 del ranking ATP, Varillas buscará trasladar a la Copa Davis las buenas sensaciones que dejó durante su participación en Como. La final perdida ante Dodig significó un golpe en lo deportivo, pero también le permitió acumular minutos y confianza de cara a un nuevo reto con la camiseta de Perú.

Ahora, el objetivo está puesto en la selección. Varillas tendrá la oportunidad de volver a representar al país y buscará cerrar esta etapa de competencia con una actuación positiva junto al equipo nacional.