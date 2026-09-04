En un torneo donde se busca la otra mitad de la gloria, Horacio Melgarejo tiene bien claras sus convicciones. El entrenador de Cienciano del Cusco remarcó la enorme diferencia que lo separa de otros rivales en la Copa Sudamericana al señalar que “nosotros, dentro de lo que son los ocho equipos, en presupuesto, en infraestructura, y porque el fútbol peruano hoy por hoy está pasando por un momento ahí de turbulencia, somos el presupuesto súper recontra más bajo”. Sin embargo, en entrevista con ESPN avisó que dará batalla hasta el final: “A la cancha entramos 11 contra 11, nadie entra con la billetera ni con la tarjeta de crédito. Así que vamos a jugar a muerte, toque con quien nos toque”.

Ese espíritu combativo fue el que impulsó al conjunto peruano a meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana, tras dejar en el camino a Lanús con un global de 4-2 y despachar a Botafogo con un contundente 6-2. De cara al hipotético cuadro de semifinales, donde asoman potencias como Atlético Mineiro o Santos, el DT de 53 años apeló a la ironía: “Después tenemos, si Dios nos acompaña y podemos pasar, un cruce importante entre el ganador de Mineiro y Santos, que ahí ya hablé con una empresa de guardias, voy a contratar unos 100 policías para llevarlos conmigo, ja”.

No obstante, el técnico argentino pide mantener los pies sobre la tierra. Antes de pensar en desenlaces heroicos o rivales de mayor envergadura, el cuadro cusqueño debe medirse contra Montevideo City Torque en cuartos de final, sin descuidar el torneo local. Por eso, el técnico fue enfático al marcar las urgencias inmediatas de su plantel: “Primero tenemos que respetar, tenemos que pensar en el partido que jugamos. Ahora jugamos la liga local y a partir de ahí lo que queremos es hacer un buen papel. Primero contra City Torque”.

Aun así, la cautela del día a día no le impide soñar en grande. Al ser consultado sobre un potencial choque decisivo contra Boca Juniors, el único representante argentino que sigue con vida en el certamen, Melgarejo admitió el prestigio de la institución xeneize preguntándose “¿qué voy a descubrir yo lo que es Boca, ¿no?”, dejando en evidencia el respeto absoluto que siente por la historia y la jerarquía del club ‘xeneize’.

Lejos de achicarse por la magnitud del rival, el DT del ‘Papá’ lanzó un pronóstico audaz y picante ante los periodistas argentinos. Sin titubeos a la hora de imaginar esa soñada definición, disparó: “Encima le voy a ganar. A Cienciano lo doy por descontado, pero ojalá que llegue un equipo argentino, en este caso Boca”.

Así vive Cienciano su presente en la Copa Sudamericana: combinando realismo con ilusión. Melgarejo y sus dirigidos prometen ser la gran revelación de una competencia que los tiene, merecidamente, como protagonistas. El sueño de repetir la gesta del 2003, cuando vencieron en la final a River Plate, siguen más latentes que nunca.

Cienciano viene de golear 5-2 a FC Cajamarca con remontada incluida. (Foto: Cienciano)

¿A qué hora jugarán Cienciano vs. Montevideo City Torque?

Cienciano vs. Montevideo City Torque se verán las caras este jueves 10 de septiembre por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso se disputará a las 19:30 horas (hora en Perú, Colombia y Ecuador, dos horas más en Uruguay, Argentina y Brasil, y siete horas más en España).

¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City Torque?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City Torque, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su servicio de streaming por DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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