El experimentado defensor Aldo Corzo atraviesa una situación sumamente particular durante esta exigente temporada deportiva vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes. El lateral nacional perdió sorpresivamente su habitual puesto como titular indiscutible debido a la altísima competencia interna que existe actualmente en el plantel merengue bajo las directrices tácticas del entrenador argentino Héctor Cúper. Frente a este panorama deportivo tan adverso, la cúpula dirigencial del vigente campeón peruano ya comenzó a planificar detalladamente el futuro profesional del actual referente del equipo estudiantil.

El contrato del experimentado zaguero con la institución de Ate culmina a finales de este año y su permanencia dentro de la cancha parece cada vez más lejana. La falta de continuidad y los pocos minutos sumados en el campeonato local han provocado que la dirigencia analice seriamente la posibilidad de no renovar su vínculo.

A pesar de este escenario tan complejo y de no haber sumado el protagonismo que seguramente esperaba a inicios del torneo, la actitud del capitán ha sido intachable. El zaguero se ha convertido en la tercera opción, prácticamente, y recientes videos también han dado a conocer que no está en su mejor nivel físico.

Aldo Corzo ha sido capitán durante el tricampeonato. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Desde la interna del conjunto crema valoran muchísimo el comportamiento ejemplar del deportista, quien ha sabido asimilar su suplencia con absoluta madurez y sin generar ningún tipo de conflicto en el vestuario, demostrando un compromiso total con los objetivos grupales por encima de los intereses personales.

Esta impecable conducta le ha permitido ganarse el respeto absoluto tanto de sus compañeros como de los altos mandos del club. Su capacidad para aceptar que actualmente existen otros defensores que atraviesan un mejor momento deportivo lo ha consolidado como un líder sumamente positivo dentro de las instalaciones de Campo Mar, un factor que la gerencia deportiva toma muy en cuenta de cara a las próximas decisiones institucionales.

Durante el programa deportivo ‘Hablemos de MAX’, se revelaron mayores detalles sobre cómo se maneja esta delicada situación en la interna estudiantil y la postura del zaguero. Según la información brindada en el espacio televisivo, el jugador es totalmente consciente de su realidad futbolística actual y ha priorizado mantener la armonía del grupo para no desenfocar al plantel del ansiado título a fin de año.

“Él termina contrato este fin de año, no ha jugado lo que él pensaba que iba a jugar, pero es un líder positivo y no hace muecas y está aceptando la situación que hay gente que está por encima de él”, reveló Gustavo Peralta. Asimismo, precisaron su difícil ubicación actual en el esquema táctico del estratega: “Pero es el cuarto o tercer defensa stopper por derecha”.

Aldo Corzo. (Foto: Getty Images)

El nuevo puesto que asumiría en Universitario

Frente a este inminente fin de ciclo deportivo sobre el gramado, Universitario de Deportes no tiene la más mínima intención de desvincularse totalmente de una figura tan emblemática para su historia reciente. La directiva crema tiene contemplado ofrecerle a Corzo un importante puesto institucional, administrativo o gerencial, para que siga ligado permanentemente al club de sus amores aportando toda su experiencia desde una nueva faceta profesional.

Sin embargo, la decisión final recaerá netamente en los deseos del propio futbolista y en sus aspiraciones competitivas a corto plazo. “Ya dependerá el como termine el año y lo que le puedan proponer porque creo que si se da la situación que Corzo no continua, la ‘U’ le va a proponer algo institucional. La pregunta es si quiere seguir jugando”, concluyeron.

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