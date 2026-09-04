Julio César Uribe se presentó en conferencia de prensa en las instalaciones del club Sporting Cristal en La Florida para romper su silencio a raíz de la agresión sufrida ayer, a la salida del entrenamiento del equipo en el estadio Alberto Gallardo, por parte de algunos hinchas del cuadro celeste. En medio de algunas lágrimas, el ‘Diamante’ confirmó que se mantiene con fuerzas en el cargo de Director General de Fútbol y no justificó la violencia sufrida en las últimas horas.

De arranque, Uribe se mostró sorprendido por lo ocurrido. “Sorprendido porque en otras oportunidades el diálogo ha sido la vía más saludable, los hinchas son hinchas y lo vamos a respetar siempre. Algunos hinchas no son así. Quiero entender su malestar porque yo he sido hincha para los que, por generación, no saben mi pasado. He sido una persona que creció en la adversidad y me hice fuerte. Las cosas han cambiado y seguirán cambiando”, declaró el exfutbolista.

Eso sí, el ‘Diamante’ mostró su rechazo contra cualquier manifestación de violencia. “No estar de acuerdo siempre se va a entender, pero llegar al límite de la agresión ya pasa la línea de la comprensión en quienes nos toca vivir estos momentos. A los 12 años entré por esa puerta donde hoy ingresa la nueva generación. Soy celeste de nacimiento y tengo un agradecimiento, me ayudó a alcanzar mis sueños”, expresó.

Acto seguido, Julio César Uribe aseguró que su amor por el club está por encima de todas las cosas. “El club me pagó mis estudios, mi amor por Cristal no es de ahora. Pocos saben que yo he estado 34 años fuera del club que me vio nacer, no tengo rencor, no he señalado a nadie, el ser humano se cae, se levanta y así, es normal. Lo que no es normal es la agresión y ahí me quiero detener para aceptar lo que el hincha pide y exige”, apuntó el directivo.

Así se presentó Julio César Uribe en conferencia de prensa en las instalaciones de Sporting Cristal. (Foto: Fernando Sangama - GEC)

Eso sí, el ‘Diamante’ no tuvo reparos en pedir disculpas a los hinchas por la incómoda situación en la tabla de Sporting Cristal y la sequía de títulos nacionales que data desde el año 2020, cuando el club fue campeón por última vez luego de vencer en la final a Universitario de Deportes.

“Obviamente desde mi responsabilidad le pido disculpas al hincha porque esperan más de mí, pero yo no he venido aquí a borrar mi historia, sino honrarla. Borrar mi historia con errores, para nada. Soy tan Cristal como ellos o hasta más, porque el hinchaje de ellos es de cuatro años, yo desde los 12 y ya tengo 70″, señaló el también entrenador.

“En mi razonamiento histórico siempre me he preocupado por el lado humano. Primero, personas, luego, profesionales o jugadores. Tengo un año de director general. Un añito. Y nuestro problema es de mucho más tiempo”, apuntó Uribe, quien también remarcó que no saldrá del club y que todavía tiene fuerzas para seguir empujando el carro en busca de cambiar el momento actual del club de La Florida.

“Vamos a seguir adelante, todavía estoy fuerte de corazón, no son muchos los que aman Sporting Cristal como lo amo yo. Por principios, uno no debe abandonar el barco cuando las cosas estén mal. Me he caído mil veces y me he levantado mil doscientos”, finalizó el ‘Diamante’, quien se quebró y estuvo al borde de las lágrimas en medio de sus declaraciones.

Julio César Uribe rompió su silencio luego de la agresión sufrida en las afueras del Alberto Gallardo. (Foto: @EntreBolas)

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