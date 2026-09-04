Las alarmas se encendieron repentinamente en las instalaciones del club Alianza Lima tras confirmarse una pésima noticia para los intereses del comando técnico blanquiazul. La institución victoriana emitió el parte médico oficial del experimentado delantero Paolo Guerrero, confirmando su desafectación de la lista de viajeros rumbo a Chongoyape para el crucial duelo frente a Juan Pablo II. Esta inesperada baja médica genera muchísima preocupación en toda la afición íntima, ya que el atacante nacional corre un serio riesgo de perderse el trascendental clásico peruano.

Tras varios partidos llenos de cuestionamientos, sobretodo en el ataque ‘blanquiazul’ esta baja representa un golpe significativo porque Pablo Guede estaría quedándose con una opción de recambio menos, que habitualmente usaba en los últimos partidos. De hecho, la extrañeza de que no salga como titular y en su lugar lo haga Federico Girotti, se debería a esta incomodidad física.

De acuerdo con el riguroso reporte emitido por el departamento médico del conjunto victoriano, el problema físico se originó durante el intenso choque frente a Deportivo Garcilaso, válido por la séptima fecha del Torneo Clausura, que los ‘íntimos’ no solo perdieron en el marcador sino también a su arma más fuerte.

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)

En dicho compromiso, el popular ‘Depredador’ sufrió una dolencia que le impidió continuar con normalidad en el campo de juego, obligando al cuerpo técnico a sustituirlo de urgencia. Tras someterse a los exámenes de rigor, los resultados oficiales arrojaron que el artillero presenta un desgarro del músculo femoral izquierdo.

Frente a este delicado diagnóstico clínico, el comando técnico de Pablo Guede tomó la drástica y prudente decisión de excluir al histórico goleador de la delegación que parte este sábado rumbo al norte del país. Exponer al veterano delantero a las exigentes condiciones climáticas de Lambayeque y a la fricción propia del choque representa un riesgo físico que no querrán que luego pase a mayores.

¿Cuánto tiempo demoraría su recuperación?

Considerando que el vital superclásico frente a Universitario de Deportes está programado ineludiblemente para el próximo sábado 12 de setiembre, los ajustados plazos biológicos hacen prácticamente imposible su presencia en el Alejandro Villanueva para encarar tan determinante y esperado choque.

La inmensa preocupación en La Victoria radica netamente en los tiempos de recuperación que habitualmente demanda un desgarro del músculo femoral. Dependiendo directamente del grado de la rotura fibrilar, el proceso de rehabilitación integral podría demorar entre dos y cuatro semanas.

Parte médico de Alianza Lima. (Foto: @ClubALOficial)

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