Ferdinand Cereceda consiguió la primera medalla de oro para el Team Perú en los Juegos Bolivarianos 2025. (Video: El Poli)
Ferdinand Cereceda consiguió la primera medalla de oro para el Team Perú en los Juegos Bolivarianos 2025. (Video: El Poli)

Las calles históricas de la capital peruana se vistieron de gala este domingo para dar inicio a una de las pruebas más exigentes y emblemáticas del calendario deportivo. En el marco de los , la maratón se convirtió en el centro de atención, convocando a los mejores fondistas de la región en un circuito que partió desde la imponente Plaza Mayor de Lima. La expectativa era máxima, no solo por la dificultad de los 42.195 kilómetros de recorrido, sino porque la delegación peruana buscaba dar el primer gran golpe de autoridad en el atletismo y lo logró.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC