Las calles históricas de la capital peruana se vistieron de gala este domingo para dar inicio a una de las pruebas más exigentes y emblemáticas del calendario deportivo. En el marco de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, la maratón se convirtió en el centro de atención, convocando a los mejores fondistas de la región en un circuito que partió desde la imponente Plaza Mayor de Lima. La expectativa era máxima, no solo por la dificultad de los 42.195 kilómetros de recorrido, sino porque la delegación peruana buscaba dar el primer gran golpe de autoridad en el atletismo y lo logró.
Noticia en desarrollo...
