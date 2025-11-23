La salida inminente de Diego Churín dejará una vacante crucial en el ataque de Universitario de Deportes. Con el cupo de extranjero liberado y la obligación de competir en la Copa Libertadores 2026, la gerencia deportiva ‘crema’ ha activado el radar en busca de un goleador de jerarquía. En medio del abanico de nombres evaluados, uno empezó a sonar con fuerza en los últimos días: Gonzalo Lencina. Sin embargo, la ilusión de ver al argentino vestido de crema ha chocado rápidamente con la realidad contractual.

Teniendo en cuenta que el futuro de Churín ha sido aclarado, por la cláusula de su contrato que lo condicionaba a una renovación automática de acuerdo a los objetivos obtenidos -que no cumplió en cuota de goles- el trabajo de Álvaro Barco ha comenzado. Con los rumores que vinculaban otro atacante argentino con el tricampeón peruano, el entorno del jugador decidió pronunciarse para aclarar el panorama.

La confirmación llegó a través del periodista Wilmer Robles, quien se comunicó directamente con el agente de Gonzalo Lencina. El representante confesó que, efectivamente, existió un “sondeo” por parte de los dirigentes de Universitario para conocer la situación de su representado.

Diego Churín no cumplió con su rol en Universitario y será excluido del plantel 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Aunque el interés es real, la operación está lejos de ser sencilla. El comunicador señaló que los representantes de Lencina fueron claros al mencionar que la ‘U’ no es el único interesado, ya que otros equipos también han llamado preguntando por sus servicios. Pero el obstáculo principal no es la competencia, sino la situación legal del jugador en Colombia.

“¿Gonzalo Lencina interesa en Universitario de Deportes? Tras comunicación con su entorno empresarial me informaron que solo tuvo ‘sondeos’. El atacante argentino también ha tenido sondeos de otros clubes, pero actualmente tiene contrato con Deportes Tolima por dos años”, indicó el comunicador en su cuenta de ‘X’.

Gonzalo Lencina ha tenido un paso destacado por la primera división de Colombia, marcando hasta la actualidad 13 goles en 43 partidos. Estos números lo hacen atractivo, pero también costoso.

Gonzalo Lencina tiene contrato por dos temporadas más con Deportes Tolima. (Foto: Tolima)

¿Cuál es la actualidad contractual de Lencina?

Al tener un vínculo firmado con Deportes Tolima por dos temporadas más, su llegada al fútbol peruano es complicada, ya que Universitario tendría que negociar una compra o pagar una cláusula de rescisión para liberarlo, algo que usualmente se sale del presupuesto para este tipo de operaciones.

Pero no solo es el tema presupuestal, si no que también el club colombiano está contento con sus servicios. De hecho, hace un par de meses atrás el delantero ya habría recibido una oferta del club Talleres de Argentina, pero fue Tolima quien negó su salida y pensó en retenerlo nuevamente e incluso ampliarle el contrato inicial que tenía solo hasta el 2026.

El escenario obliga a la administración ‘merengue’ a evaluar sus opciones. Con el fin de encontrar un reemplazo para Diego Churín, quien se marcha sin haber estado a la altura de las expectativas, los ‘cremas’ tendrán que decidir si hacen un esfuerzo económico mayor por Lencina o si empiezan a buscar en otro mercado alguna posibilidad más viable.

TE PUEDE INTERESAR