El último sábado 22 noviembre, la Fortaleza del Real Felipe fue el escenario de la inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Si bien simbolizó el punto de partida a la realización del evento, el panorama interno sigue contando con muchas dudas en cuanto a la organización de sedes, trato con participantes y construcciones inconclusas, a pesar de pagos efectuados. Desde el Gobierno, ejecutaron decretos de urgencia, pero el tema aún parece ser más extenso. Para más detalles, Depor se contactó con Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, quien lanzó una mirada crítica a lo que viene sucediendo y cómo puede repercutir pensando en futuros eventos que albergará el país.

Sedes incompletas, obras sin terminar, deportes que han tenido que suprimirse de los Juegos por falta de quórum, delegaciones a la intemperie y deportistas que han visto como su preparación durante meses tendrá que esperar para obtener frutos. Estos son algunos de los hechos que han despertado la polémica en las últimas semanas. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) lanzó una respuesta, pero desde el Gobierno Regional de Ayacucho aún optaron por el silencio.

Con la experiencia de Lima 2019 y la inserción en la creación de Legado en su momento, Neuhaus también criticó la falta de organización por parte del IPD, sumado a que las autoridades direccionaron su atención en otros aspectos, dejando de lado la prioridad al deportista, lo cual también puede venir de la mano con los éxitos.

¿Qué tanto puede afectar esta ineficiencia a los deportistas?

Los Juegos, felizmente, son el primer escalón del siglo olímpico, los Bolivarianos. Después vienen los Panamericanos y luego las Olimpiadas. Entonces, incluso hay algunos deportistas que no vienen porque no hay el nivel, no vienen sus competidores élites con los que ellos les gusta competir. Pero eso sí afecta, definitivamente afecta. Sería peor, malísimo si fueran Panamericanos, que incluso son clasificatorios para las Olimpiadas y cosas por el estilo. Entonces, eso tiene un impacto.

¿Cómo tratar a un deportista en esta temporada de competencias?

Lo que sí a mí también me preocupa, además del deportista, que es sobre lo cual debe girar todo y es el que hay que engreírlo, hay que darle de comer bien, de dormir bien, hay que saberlo transportar a sus sedes de competencia y entrenamiento. Al deportista hay que tenerlo bien atendido porque ellos son los principales, son reporteros permanentes. Hoy día con las redes sociales, en su smartphone pueden decir lo que quieren y se sabe mucho antes que la prensa. Eso era lo que yo tenía muy claro.

A nivel turístico y para este tipo de eventos, Ayacucho pierde peso también...

Era la gran oportunidad para mostrar Ayacucho como una ciudad que ha sufrido un montón por el terrorismo y ahora está saliendo adelante. Y tienen la oportunidad de darle unos juegos, que iba a ser una vitrina para ellos a nivel regional. Simple y llanamente ha perdido toda esa oportunidad. Se ha jugado y acá tiene mucho que ver el gobernador de Ayacucho, que es un relajado, regala relojes y esas cosas. El daño que le han hecho a Ayacucho, porque había un potencial tremendo para Ayacucho, para mostrarse como un lugar turístico de los tantos que tiene el Perú. A mí eso también me subleva. Claro.

¿Cuál sientes que fue el inicio de la debacle de todo esto?

Yo creo que hay dos partes de decreto supremo. Uno que se le da a Odebo el encargo de comprar, cuando Odebo su rol es promover el deporte bolivariano, etc. Y se le da esto cuando incluso en Odebo hay gente del Comité Olímpico Peruano. Entonces, eso huele mal. No es la primera vez que organizaciones panamericanas, olímpicas ayudan a un país y es común que lo hagan. Pero en una circunstancia como la de ahora, llama sospecha y se ha tenido que sacar un decreto de urgencia para poder pagar todas las cuentas.

¿Cómo poder recuperar la imagen, después también que se hizo pública la no construcción de los aspectos necesarios del estadio Las Américas de Ayacucho?

Bueno, primero tienen que terminar ese estadio. Ahora, ojo con el aforo, no vaya a ser un estadio de 50.000 personas, Tiene que ser un aforo razonable para que, digamos, de lo que puede ser todo el tiempo, ¿no? Entonces, tienen que tener un estadio decente, funcionar, y hoy día tienen que terminarlo. Y ahí Contraloría tendrá que ver, pues, cómo fue el proceso de licitación, si se la dieron al Ami o al Waiki, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero Ayacucho hay que resarcirlo de alguna manera. Hay que, de repente, el IPD, pues, que fomente actividades deportivas dentro de Ayacucho.

¿El fin del Proyecto Especial Legado influyó en todo este desorden?

Mira, cuando terminé lo de Lima 2019, veníamos ya preparando el Proyecto Legado. Como seis meses antes de los Juegos, ya había un equipo que ya no estaba concentrado en los Juegos, sino en armar legado. Renuncié en enero del 2020 y ahí entró Legado con Alberto Valenzuela al manejo. Hasta ahora en Londres, que fueron las Olimpiadas en el 2012, existe lo que se llama el London Legacy, legado de Londres. Entonces, acá decían que por eficiencia; mentira, era para robar. Entonces, ya se demostró que no ha funcionado, que es el hecho de haberse el IPD deglutido, esa es la palabra gráfica que uso, deglutido el Legado, ha afectado tremendamente.

¿Siente que centralizar todo en el IPD ha sido un error?

No. Además, ahora el contrato que se ha firmado para Lima 2027. El proyecto panamericano es totalmente independiente del IPD y del Comité Olímpico. En consecuencia, las sedes que se hicieron para los Panamericanos tienen que regresar a Legado. El IPD lo que debe dedicarse es a hacer que el deporte funcione, que los chicos compitan, que tengan buenos entrenadores, líneas de carrera, que inviertan en eso. Y quien se encargue de las sedes debe ser otra entidad. Incluso ya llegando de provincias, que incluso se les afirma a las provincias, a los gobiernos regionales, el deporte. Y ahí con un presupuesto especial, pero con una supervisión especial para que no hagan diabluras, que ya conocemos también.

Carlos Zegarra, quien fuera director ejecutivo del Proyecto Legado, hace poco en una entrevista señaló que, por lo ocurrido en estos Juegos Bolivarianos, el Gobierno debería declarar el IPD en emergencia. ¿Cree usted que eso sería el camino para encontrar la raíz de este problema?

En el 2017, cuando Óscar Fernández, que es actual ministro de Trabajo, era presidente del IPD, se trabajó una ley del deporte y declararon en emergencia el IPD. Ahí, concuerdo 100% con Chiquito. El IPD está en emergencia y ha sido tremendo el hecho de que se hayan apropiado el legado de esa manera. Hay que extraer Legado, volverlo a su origen y que el IPD, terminados los Juegos, se declare en emergencia, pero con una atención especial y concentración especial en los deportistas. Porque el IPD es pésimo administrador de sedes.

¿En qué sedes ha visto la situación con mayor gravedad?

Ustedes que son periodistas deportivos, ¿han visto el estadio de Piura? Está creciendo huarangos ahí en la cancha. El de Chiclayo, las tuberías andan rotas. En el de Mariano Melgar de Aequipa hay una feria comercial en el patio de entrada y dicen que le pagan al IPD. Ya sabemos cómo lo pagan los informales. Y los negociazos que se hacen en el Estadio Nacional cuando vienen los conciertos. Entonces ahí entra en contraria a fondo.

¿Cuánto podría afectar la organización de Lima 2027 con lo que ha pasado en los Juegos Bolivarianos?

Hemos tenido una reunión con el presidente de Pan Am Sports, el ministro, el señor presidente del IPD, Sergio Ludeña, mi persona y la secretaria ejecutiva de Pan Am Sports, la señora Jimena Saldaña. Lo que ha dicho es rescatar a las personas que trabajaron en los Panamericanos, que ya lo están haciendo, para que ayuden a tener las sedes listas. Estamos con el tiempo suficiente, pero sin tiempo que perder, para poder hacer los Panamericanos de Lima. Entonces, él les ha dado un mensaje de tranquilidad, pero tienen que armar su comité ejecutivo y todas las cosas que se deben hacer. Ahora sí vería riesgo si sigue la misma gente que ya han expectorado y creo que todavía hay más gente por expectorar del IPD.

¿Cree que debería crearse un nuevo proyecto luego del fin de los Bolivarianos? La idea sería recuperar toda la infraestructura abandonada y comenzar a trabajar para el tiempo que queda

Hay que extraer estas sedes, que pasen a Legado, que se encargue del mantenimiento, y Legado también, digamos. Además, un equipo especial para la organización de los panamericanos, que tenga a su cargo el cuidado de Legado, porque tiene pues que asegurar que estén en perfectas condiciones. Y en el entretanto, hacer una ley para darle la vuelta al IPD. Repensar cuál va a ser la estructura deportiva. Un cambio radical, pensando en el futuro porque esta imagen que deja el Perú, igual, si bien hay tiempo para lo de Lima 2027, es una alerta.

¿Qué mensaje podría dar en este momento para generar cierta calma ante toda esta alerta de desorden que se ha generado?

Mira, si se logra poner a la gente correcta en los puestos correctos, yo creo que ya ese es un mensaje. Había un ensamblaje entre la gente que estaba a cargo, los panamericanos y los deportistas, porque había mucha interacción entre ellos. Entre la gente que estaba a cargo de la organización. Entonces, cuando los deportistas vuelvan a ver a la misma gente que les hizo un evento especial, van a estar más tranquilos. Y que el IPD se concentre en los deportistas, totalmente.

