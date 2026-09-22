¡Histórico! El pádel peruano consigue su primera victoria en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026. (Foto: Difusión)
¡Histórico! El pádel peruano consigue su primera victoria en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026. (Foto: Difusión)

El pádel peruano escribió hoy una página histórica. La pareja conformada por María Paula Torres y Nicole Aragonés derrotó a las bolivianas Micaela Meneses y Michelle Doria por 6-1 y 6-3, y consiguió la primera victoria del pádel nacional en un torneo del ciclo olímpico.

Tras la derrota ante Chile en su debut, las peruanas salieron a la cancha con calma y confianza. Dominaron el primer set con un contundente 6-1 y mantuvieron el control en el segundo para cerrar el partido 6-3 en 50 minutos de juego.

Los números reflejaron la solidez de la pareja peruana. Torres y Aragonés ganaron 31 puntos con su primer saque, frente a 22 de las bolivianas, y fueron muy superiores en la devolución: se llevaron 31 puntos al resto contra 17 de sus rivales (65 % frente a 35 %).

Este triunfo marca un antes y un después para el pádel peruano, que debuta en los Juegos Suramericanos y ya celebra su primera victoria en una competencia de este nivel.

El camino continúa este miércoles 23 de setiembre, cuando Torres y Aragonés enfrenten a Venezuela a las 8:00 a.m. (hora peruana) por el Grupo A. Un triunfo podría asegurarles una medalla.

El equipo peruano logró vencer a Bolivia en los Juegos Sudamericanos. (Foto: Difusión)
El equipo peruano logró vencer a Bolivia en los Juegos Sudamericanos. (Foto: Difusión)

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