Marco Huamán atraviesa con ilusión una nueva experiencia con la Selección Peruana. El futbolista volvió a ser considerado para la ‘Bicolor’ y ya trabaja junto al grupo de cara a los próximos amistosos. Tras los primeros entrenamientos, el defensor contó cómo viene viviendo esta oportunidad y qué espera conseguir durante la convocatoria.

El jugador reconoció que se siente cada vez más cómodo dentro del plantel y destacó el apoyo que viene recibiendo de sus compañeros. “La verdad me voy sintiendo bien, creo que mis compañeros me ayudan a poder sentirme cada día más cómodo acá y, bueno, feliz de poder estar acá y poder aportar al grupo”, señaló.

Huamán también explicó que todavía se encuentra en pleno proceso de adaptación con algunos integrantes del equipo. Si bien existen compañeros con los que puede tener mayor cercanía, el lateral resaltó el ambiente que encontró dentro de la concentración de la ‘Bicolor’.

“Ahorita estamos acoplándonos de a poco, pero ahí estamos intentando interactuar con todos”, comentó el futbolista. En esa misma línea, aseguró que, más allá de las afinidades que puedan existir dentro del plantel, el grupo se mantiene unido durante estos días de trabajo.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para Huamán, quien busca aprovechar cada entrenamiento para ganarse un lugar en los próximos encuentros. El defensor sabe que la competencia por un puesto es importante, por lo que tiene claro qué debe hacer para estar preparado cuando llegue el momento.

En ese sentido, el lateral fue directo al explicar cuál es el objetivo que se ha trazado durante esta convocatoria. “Bueno, ahora poder tener minutos en los partidos, ¿no? Y para eso voy a trabajar y bueno, si el profe me necesita yo voy a estar 100% ahí”, manifestó.

Perú viene trabajando bajo las órdenes de Mano Menezes y afrontará una serie de amistosos internacionales en esta fecha FIFA. Estos encuentros servirán al comando técnico para seguir evaluando jugadores y consolidar una idea de cara a los próximos desafíos de la Selección Peruana.

Huamán también dejó un mensaje para los hinchas de la ‘Bicolor’ y destacó el trabajo que viene realizando el plantel. “Siempre intento que el grupo se viene preparando de la mejor manera y creo que estos partidos van a servir muy bien”, sostuvo el futbolista.

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